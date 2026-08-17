Z tym klubem Dawidowicz podpisze kontrakt. Ostatnia prosta

15:38, 17. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Rudy Galetti

Paweł Dawidowicz jest do wzięcia za darmo. Po sezonie opuścił Raków Częstochowa. Jak podaje Rudy Galetti, reprezentant Polski podpisze kontrakt z Hellasem Werona. Będzie to powrót do klubu po rocznej przerwie.

Paweł Dawidowicz
Obserwuj nas w
Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Dawidowicz wraca do Hellasu Werona

Paweł Dawidowicz ostatniego sezonu na pewno nie zaliczy do udanych. Na początku zdecydował się na daleki wyjazd do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał kontrakt z Al-Hazem. Po mniej więcej miesiącu pojawiła się informacja, że umowa została rozwiązana. 31-latek został bez klubu i przez pół roku szukał nowego pracodawcy. W styczniu tego roku związał się z Rakowem Częstochowa.

W barwach Rakowa zagrał tylko 12 razy, a jego umowa nie została przedłużona. Dawidowicz ponownie stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie zagra w byłym klubie – Hellasie Werona.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Plotki o powrocie stopera do Werony pojawiają się od dłuższego czasu. Z najnowszych informacji wynika, że sprawa jest praktycznie przesądzona. Wszystko zostało ustalone, a transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych dwóch dni.

Dla Dawidowicza będzie to powrót do Hellasu po rocznej przerwie. Z włoskim klubem pożegnał się latem tamtego roku po wygaśnięciu kontraktu. W Weronie spędził siedem lat, broniąc barw klubu od sierpnia 2018 do czerwca 2025 roku. Łącznie uzbierał na swoim koncie 180 meczów, z czego aż 139 na poziomie Serie A. W CV ma także Palermo, Bochum, Lechię Gdańsk i rezerwy Benfiki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości