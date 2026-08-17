Real Madryt sprzedał młodego napastnika. Przenosiny do Francji

Jacobo Ortega rozstał się z Realem Madryt. 20-letni napastnik został przedstawiony jako nowy zawodnik Strasbourga, z którym podpisał umowę ważną do 2031 roku.

Ismael Mijan / Alamy Na zdjęciu: Jacobo Ortega

Oficjalnie: Jacobo Ortega zasilił szeregi Strasbourga

RC Strasbourg poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jacobo Ortegi z Realu Madryt. 20-letni napastnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Dla młodego Hiszpana będzie to pierwsza okazja do regularnej gry na najwyższym europejskim poziomie.

Kwota tej transakcji wyniosła 10 milionów euro, przy czym hiszpański klub zachował 30 procent praw do karty zawodniczej snajpera, zbywając się pozostałych 70 procent. Dla Realu Madryt to rekordowa sprzedaż zawodnika z akademii, który nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie.

𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛𝐨 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 ✍️



Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Jacobo Ortega. L’attaquant espagnol s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031.



Le communiqué 👇



▸ #120ansDePassion | #MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 17, 2026

Sam piłkarz podjął zrozumiałą decyzję o przeprowadzce do Strasbourga, chcąc rozwijać się w topowej lidze, a nie występować jedynie w rezerwach stołecznego giganta.

Jacobo Ortega w Realu Madryt Castilla rozegrał 18 meczów, zdobył sześć bramek i zaliczył dwie asysty. Wcześniej udoskonalał swoje umiejętności w La Fabrice, wyróżniając się na tle swoich rówieśników w każdej kategorii wiekowej. Teraz mierzący 190 centymetrów środkowy napastnik rusza na podbój Ligue 1, gdzie będzie miał szansę zaprezentować się na wielkiej scenie.