Barcelona już dzisiaj może zostać mistrzem Hiszpanii. Oto co musi się wydarzyć

Barcelona już dzisiaj wieczorem zostanie mistrzem Hiszpanii. Wystarczy, że Real Madryt potknie się w rywalizacji z Espanyolem. Obecnie Duma Katalonii ma aż 14 punktów przewagi nad Królewskimi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona zostanie mistrzem jeszcze w ten weekend?!

Barcelona zmierza ku zakończeniu kolejnego dobrego sezonu. Duma Katalonii najprawdopodobniej zostanie nowym mistrzem Hiszpanii i tym samym obroni tytuł z poprzedniego sezonu. Właściwie już tylko katastrofa mogłaby ich pozbawić wygrania La Ligi, bowiem obecna przewaga nad drugim Realem Madryt to aż 14 punktów. Dlatego też szanse Królewskich na wskoczenie na pierwsze miejsce są matematyczne, a zatem iluzoryczne.

I choć oba zespoły spotkają się jeszcze w bezpośrednim pojedynku, to nie ma wątpliwości, kto w tej kampanii był lepszą ekipą. Dlatego też Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii na cztery kolejki przed końcem sezonu. Wszystko zależy bowiem od wyniku rywalizacji Realu Madryt z Espanyolem. Rywalizację tę zaplanowano na niedzielny wieczór. Oto co musi się stać, aby najważniejsze rozstrzygnięcie w lidze hiszpańskiej znane było już dzisiaj.

Barcelona zostanie bowiem mistrzem Hiszpanii już w dzisiaj, w niedzielę 3 maja, jeśli Real Madryt potknie się z drużyną Espanyolu. To oznacza, że każdy wynik poza zwycięstwem Los Blancos będzie oznaczał mistrzostwo dla ekipy Hansiego Flicka. Jeśli będzie inaczej, mistrza poznamy najprawdopodobniej w bezpośredniej rywalizacji za tydzień. To właśnie wówczas zaplanowano El Clasico.

