Osasuna Pampeluna – FC Barcelona: oficjalne składy. Wiemy, co z Lewandowskim

Osasuna podejmie Barcelonę w 34. kolejce La Liga. Dla katalońskiego giganta to test generalny przed El Clasico. Robert Lewandowski rozpocznie mecz w wyjściowym składzie.

Składy na mecz Osasuna Pampeluna – FC Barcelona

Osasuna Pampeluna zmierzy się na własnym stadionie z Barceloną w ramach 34. kolejki La Liga. Dla Dumy Katalonii będzie to kolejny kluczowy krok w walce o obronę mistrzowskiego tytułu, a jednocześnie ważny sprawdzian przed nadchodzącym El Clasico.

Duma Katalonii znajduje się w bardzo dobrej sytuacji w tabeli – aktualnie ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt, który zajmuje drugie miejsce. Blaugrana przystępuje do meczu z Osasuną ze świadomością, że zwycięstwo może praktycznie zamknąć walkę o tytuł. Taki scenariusz wywarłby ogromną presję na madrytczykach, którzy musieliby pokonać RCD Espanyol, by utrzymać matematyczne szanse na mistrzostwo.

Barcelona nie uniknęła problemów kadrowych. Największym osłabieniem jest kontuzja Lamine’a Yamala, który nie zagra już do końca sezonu po zerwaniu ścięgna udowego w meczu z Celtą Vigo. W sobotę nie wystąpi również Jules Kounde, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek.

Do dyspozycji zespołu wracają natomiast Raphinha oraz Marc Bernal. Brazylijski skrzydłowy wraca po pięciotygodniowej przerwie spowodowanej urazem mięśniowym, natomiast Bernal pauzował cztery tygodnie z powodu kontuzji stawu skokowego. W sobotnim spotkaniu od pierwszych minut zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

Oficjalne składy:

Osasuna Pampeluna: Herrera – Rosier, Catena, Boyomo, Galan – Moncayola, Torro – Garcia, Gomez, Moro – Budimir

FC Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Gavi – Bardghji, Olmo, Lopez – Lewandowski