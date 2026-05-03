Real spóźnił się do tego trenera. Wybrał innego pracodawcę

Real Madryt już w grudniu skontaktował się z Zinedinem Zidane'em ws. objęcia zespołu. Francuz wcześniej jednak był już dogadany z reprezentacją Francji, o czym donosi "AS".

Real za późno zadzwonił do Zidane’a

Real Madryt aktualnie skupia się już przede wszystkim na znalezieniu nowego szkoleniowca. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Królewscy latem będą chcieli spróbować nowych rozwiązań na ławce trenerskiej. Kadencja Alvaro Arbeloi okazała się bowiem wielką klęską, podobnie jak wcześniej praca Xabiego Alonso. Aktualnie więc lista kandydatów do objęcia klubu wydłuża się.

Okazuje się jednak, że już w grudniu Real Madryt podjął kontakt z Zinedinem Zidane’em. Cel był jasny, chciano nakłonić Francuza do objęcia kolejny raz zespołu Los Blancos. Odpowiedź, którą usłyszał jednak Florentino Perez była jednoznaczna, odmowna. Zidane był już bowiem po słowie z reprezentacją Francji, którą objąć ma po mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Informacje w tej sprawie przekazał serwis „AS”.

Na liście Real Madryt obecnie znajdować ma się jednak kilku innych kandydatów. Jedną z głównych opcji, na którą wskazują tamtejsze media jest Jose Mourinho. Portugalczyk ma być faworytem samego Florentino Pereza. Poza tym na radarze jakiś czas temu był również Jurgen Klopp oraz Didier Deschamps. Trudno jednak spekulować, która z kandydatur obecnie jest najbliższa prawdy.

