Arbeloa da szansę młodemu napastnikowi. On zastąpi Mbappe

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Espanyolem w cieniu problemów kadrowych. MARCA donosi, że sytuacja zdrowotna Kyliana Mbappe może otworzyć niespodziewaną szansę dla młodego zawodnika.

Gonzalo Garcia zastąpi Mbappe w meczu z Espanyolem

Real Madryt musi radzić sobie bez Kyliana Mbappe, który zmaga się z problemami fizycznymi. Jego absencja pojawiła się w decydującym etapie rozgrywek. Sztab szkoleniowy jest zmuszony szukać nowych rozwiązań w ofensywie.

Pod nieobecność gwiazd rośnie rola Gonzalo Garcii. Napastnik Królewskich ma za sobą trudny sezon i rzadko pojawiał się w pierwszym zespole. Najczęściej dostawał minuty w momentach, gdy wynik spotkania był już rozstrzygnięty.

Ostatni raz wyszedł w podstawowym składzie na początku marca w meczu z Getafe. Od tego czasu jego znaczenie wyraźnie spadło. Obecna sytuacja kadrowa może jednak całkowicie zmienić jego pozycję.

Problemy nie kończą się na Mbappe, ponieważ niedostępni są także Arda Guler oraz Rodrygo. To znacząco ogranicza wybory w ataku i zwiększa szanse młodego napastnika na występ od pierwszej minuty. Trener ma obecnie znacznie mniej opcji w ofensywie.

Dla Garcii może to być kluczowy moment sezonu. Od lutego nie zdobył bramki dla pierwszej drużyny i nie zdołał się przebić na stałe. Dobry występ przeciwko Espanyolowi może odmienić jego sytuację, a słabszy utrwali jego marginalną rolę w zespole. Dużo mówi się też, że po sezonie może opuścić Santiago Bernabeu. Gracz jest na celowniku między innymi Juventusu.