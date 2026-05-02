FC Barcelona wygrywa w Pampelunie. Lewandowski zdobył bramkę [WIDEO]

FC Barcelona wygrała z Osasuną (2:1) w 34. kolejce La Liga. Bramkę dla Katalończyków zdobył Robert Lewandowski. Polak trafił do siatki końcówce meczu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Osasuna Pampeluna - FC Barcelona

Barcelona o krok od mistrzostwa Hiszpanii

Osasuna Pampeluna podejmowała Barcelonę w meczu 34. kolejki La Liga. Katalończycy są bardzo blisko obrony tytułu i mają aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt, który plasuje się obecnie na drugiej lokacie. Już w przyszłym tygodniu rozegrane zostanie El Clasico na Camp Nou, które może ostatecznie rozstrzygnąć losy mistrzostwa Hiszpanii.

Trener Hansi Flick do końca sezonu musi radzić sobie bez Lamine’a Yamal, który doznał poważnej kontuzji. Dobrą wiadomością dla Dumy Katalonii są natomiast powroty Raphinhy oraz Marca Bernala, którzy wrócili do kadry po urazach na końcówkę sezonu. W Pampelunie od pierwszych minut wystąpił Robert Lewandowski, który w obecnym sezonie ligowym zdobył 12 bramek.

Już w 6. minucie spotkania w Pampelunie sędzia skorzystał z systemu VAR po tym, jak w polu karnym upadł Ante Budimir. Arbiter analizował potencjalne przewinienie, jednak po wideoweryfikacji zdecydowano, że nie ma podstaw do podyktowania rzutu karnego dla gospodarzy.

W pierwszej połowie doskonała okazję na otwarcie wyniku miał Budimir, ale Joan Garcia świetnie spisał się w sytuacji sam na sam. Przed zmianą strony Dumę Katalonii uratował słupek po uderzeniu Budimira. Choć to Blaugrana prowadziła grę, to lepsze szanse stwarzali piłkarze Osasuny.

W końcówce spotkania Barcelona zadała decydujący cios. W 81. minucie Marcus Rashford dośrodkował z prawej strony boiska w pole karne, gdzie Robert Lewandowski skutecznym strzałem głową wyprowadził Blaugraną na prowadzenie. Po chwili kolejnego gola dołożył Ferran Torres. Rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył jeszcze Raul Garcia, a cenne trzy punkty pojechały do stolicy Katalonii.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 & 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄𝐒 trafiają dla Barcelony w meczu z Osasuną! 🔥🔥



📺 Transmisja: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/BC74lZbh2s — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 2, 2026

Osasuna Pampeluna – FC Barcelona 1:2 (0:0)

0:1 Robert Lewandowski 81′

0:2 Ferran Torres 86′

1:2 Raul Garcia 88′