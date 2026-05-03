Zagłębie Lubin – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.05.2026)

Zagłębie Lubin – Cracovia: gdzie oglądać?
Zagłębie Lubin podejmie na własnym stadionie Cracovię w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi mają nadzieję na przełamanie, choć ich ostatnia forma pozostawia wiele do życzenia. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli, jednak przegrała aż pięć z sześciu ostatnich spotkań. Jeszcze niedawno wydawało się, że Zagłębie włączy się do walki o europejskie puchary, ale słabsza końcówka sezonu znacząco oddaliła ten cel.
Z kolei w obozie gości pojawił się nowy impuls. W poprzedniej kolejce na ławce trenerskiej Cracovii zadebiutował Bartosz Grzelak. Jego drużyna zdołała wywalczyć cenny punkt w starciu z Pogonią Szczecin, a bohaterem został Kahveh Zahiroleslam, który zdobył wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry.
Zagłębie Lubin – Cracovia: transmisja w TV
Mecz między Zagłębiem Lubin a Cracovią będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 14:45.
Zagłębie Lubin – Cracovia: stream online
Potyczka ligowa Zagłębia Lubin z Cracovią będzie także dostępna na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online. Bukmacher STS przygotował specjalną promocję, dzięki której możesz oglądać wszystkie mecze m.in. PKO BP Ekstraklasy, Premier League czy Ligi Mistrzów.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (3 maja) o godzinie 14:45.
