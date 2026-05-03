Lewandowski odpowiedział krytykom. Tyle zmienił jeden gol

Robert Lewandowski często był w tym sezonie krytykowany za spadek formy. Hiszpański Sport podkreślił jednak po meczu z Osasuną, że jego rola w Barcelonie wciąż pozostaje kluczowa.

Robert Lewandowski od dłuższego czasu mierzy się z krytyką dotyczącą swojej dyspozycji. Pojawiają się głosy o spadku formy fizycznej oraz utracie dawnej skuteczności. Trener Hansi Flick świadomie ograniczał jego obciążenie, aby przygotować go na decydującą fazę sezonu.

Mecz Barcelony w Pampelunie miał wyrównany charakter i długo nie przynosił rozstrzygnięcia. Obie drużyny grały ostrożnie i brakowało klarownych okazji. Spotkanie zmierzało w stronę bezbramkowego remisu, który wydawał się naturalnym wynikiem.

Przełom przyszedł w jednej akcji, która pokazała klasę napastnika. Lewandowski idealnie wyczuł moment i zgubił krycie obrońcy. Precyzyjne uderzenie głową po dośrodkowaniu nie dało szans bramkarzowi i zapewniło prowadzenie.

Dorobek bramkowy Polaka odbiega od jego najlepszych sezonów. Trafienie przeciwko Osasunie było jego trzynastym w lidze. Mimo to pozostaje najważniejszym ogniwem ofensywy i przybliżył zespół do mistrzostwa.

Po spotkaniu odniósł się do końcówki sezonu i jasno wskazał priorytety. – Teraz najważniejsze jest myśleć o wygraniu czterech meczów i zdobyciu stu punktów. Potem przyjdzie czas, aby cieszyć się ligą z kibicami – powiedział. Jego przyszłość pozostaje otwarta, ponieważ kontrakt dobiega końca.