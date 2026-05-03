Lewandowski odpowiedział krytykom. Tyle zmienił jeden gol

08:02, 3. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Robert Lewandowski często był w tym sezonie krytykowany za spadek formy. Hiszpański Sport podkreślił jednak po meczu z Osasuną, że jego rola w Barcelonie wciąż pozostaje kluczowa.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chwalony za gola z Osasuną

Robert Lewandowski od dłuższego czasu mierzy się z krytyką dotyczącą swojej dyspozycji. Pojawiają się głosy o spadku formy fizycznej oraz utracie dawnej skuteczności. Trener Hansi Flick świadomie ograniczał jego obciążenie, aby przygotować go na decydującą fazę sezonu.

Mecz Barcelony w Pampelunie miał wyrównany charakter i długo nie przynosił rozstrzygnięcia. Obie drużyny grały ostrożnie i brakowało klarownych okazji. Spotkanie zmierzało w stronę bezbramkowego remisu, który wydawał się naturalnym wynikiem.

Przełom przyszedł w jednej akcji, która pokazała klasę napastnika. Lewandowski idealnie wyczuł moment i zgubił krycie obrońcy. Precyzyjne uderzenie głową po dośrodkowaniu nie dało szans bramkarzowi i zapewniło prowadzenie.

Dorobek bramkowy Polaka odbiega od jego najlepszych sezonów. Trafienie przeciwko Osasunie było jego trzynastym w lidze. Mimo to pozostaje najważniejszym ogniwem ofensywy i przybliżył zespół do mistrzostwa.

Po spotkaniu odniósł się do końcówki sezonu i jasno wskazał priorytety. – Teraz najważniejsze jest myśleć o wygraniu czterech meczów i zdobyciu stu punktów. Potem przyjdzie czas, aby cieszyć się ligą z kibicami – powiedział. Jego przyszłość pozostaje otwarta, ponieważ kontrakt dobiega końca.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości