Lewandowski i Szczęsny grają finał sezonu. Flick wybrał skład na ostatni mecz La Liga

20:06, 23. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Valencia, Barcelona

Valencia - Barcelona to spotkanie 38. kolejki La Liga. Znamy składy na mecz ostatniej serii gier tego sezonu. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wystąpią od pierwszych minut.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Valencia – Barcelona: poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Valencia ciągle walczy o udział w europejskich pucharach, natomiast Barcelona gra już bez żadnej presji – Blaugrana jest pewna mistrzostwa kraju. Mimo tego Hansi Flick nie postanowił na radykalne zmiany w składzie i posyła w bój mocną jedenastkę.

Robert Lewandowski, dla którego to ostatni mecz w koszulce Dumy Katalonii, utrzymał miejsce w podstawowym składzie. Od pierwszych minut na boisku zamelduje się także Wojciech Szczęsny. Doświadczony golkiper będzie miał szansę na pierwsze czyste konto w tym sezonie ligowym.

Valencia: Dimitrievski – Vazquez, Pepelu, Tarrega, Nunez – Lopez, Rodriguez, Ugrinić, Rioja – Duro, Guerra

Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Gerard Martin, Ronald Araujo, Eric Garcia – Marc Bernal, Dani Olmo, Gavi – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości