Valencia – Barcelona: poznaliśmy wyjściowe jedenastki
Valencia ciągle walczy o udział w europejskich pucharach, natomiast Barcelona gra już bez żadnej presji – Blaugrana jest pewna mistrzostwa kraju. Mimo tego Hansi Flick nie postanowił na radykalne zmiany w składzie i posyła w bój mocną jedenastkę.
Robert Lewandowski, dla którego to ostatni mecz w koszulce Dumy Katalonii, utrzymał miejsce w podstawowym składzie. Od pierwszych minut na boisku zamelduje się także Wojciech Szczęsny. Doświadczony golkiper będzie miał szansę na pierwsze czyste konto w tym sezonie ligowym.
Valencia: Dimitrievski – Vazquez, Pepelu, Tarrega, Nunez – Lopez, Rodriguez, Ugrinić, Rioja – Duro, Guerra
Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Gerard Martin, Ronald Araujo, Eric Garcia – Marc Bernal, Dani Olmo, Gavi – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres