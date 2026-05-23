Valencia - Barcelona to spotkanie 38. kolejki La Liga. Znamy składy na mecz ostatniej serii gier tego sezonu. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wystąpią od pierwszych minut.

Valencia ciągle walczy o udział w europejskich pucharach, natomiast Barcelona gra już bez żadnej presji – Blaugrana jest pewna mistrzostwa kraju. Mimo tego Hansi Flick nie postanowił na radykalne zmiany w składzie i posyła w bój mocną jedenastkę.

Robert Lewandowski, dla którego to ostatni mecz w koszulce Dumy Katalonii, utrzymał miejsce w podstawowym składzie. Od pierwszych minut na boisku zamelduje się także Wojciech Szczęsny. Doświadczony golkiper będzie miał szansę na pierwsze czyste konto w tym sezonie ligowym.

Valencia: Dimitrievski – Vazquez, Pepelu, Tarrega, Nunez – Lopez, Rodriguez, Ugrinić, Rioja – Duro, Guerra

Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Gerard Martin, Ronald Araujo, Eric Garcia – Marc Bernal, Dani Olmo, Gavi – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres