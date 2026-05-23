Marc-Andre ter Stegen podjął decyzję. To nie spodoba się Barcelonie

Marc-Andre ter Stegen nie ma zamiaru odchodzić z Barcelony. Priorytetem niemieckiego bramkarza jest pozostanie na Camp Nou - dowiedział się Ekrem Konur.

Ter Stegen chce wypełnić kontrakt z Barceloną

Marc-Andre ter Stegen podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Barcelony do Girony. Niemiecki bramkarz nie zdążył jednak zbytnio pomóc drużynie Biało-Czerwonych, ponieważ tuż po przeprowadzce na Estadi Montilivi doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Ostatecznie w barwach Girony rozegrał jedynie dwa spotkania, w których wpuścił dwie bramki. Problemy zdrowotne sprawiły, że jego pobyt w pobliskim katalońskim klubie nie przebiegł zgodnie z oczekiwaniami.

Po zakończeniu obecnego sezonu Ter Stegen wróci do Barcelony, z którą wciąż wiąże go kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Jak poinformował Ekrem Konur, 34-letni golkiper podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Mierzący 187 centymetrów zawodnik chce kontynuować karierę w zespole mistrzów La Ligi i nie zamierza zmieniać otoczenia. Doświadczony Niemiec planuje wypełnić umowę do końca, zwłaszcza że może liczyć na bardzo wysokie zarobki. Czas pokaże, czy Barcelonie uda się przekonać niechcianego piłkarza do odejścia.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Moenchengladbach, z której w 2014 roku trafił na Camp Nou. W koszulce drużyny Blaugrany rozegrał łącznie 423 spotkania, stracił 416 goli i zachował 176 czystych kont. W tym czasie zdobył siedem mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla oraz jedną Ligę Mistrzów. Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa doświadczonego bramkarza wynosi około czterech milionów euro.