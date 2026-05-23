Europejski fenomen wyróżniony. Lamine Yamal znów na ustach świata

Lamine Yamal został wyróżniony przez "The Athletic". Zawodnika wybrano najlepszym młodym piłkarzem sezonu 2025/2026 w Europie po znakomitych występach w barwach FC Barcelony.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal doceniony przez dziennikarzy

Lamine Yamal uznano w „The Athletic” za najlepszego młodego zawodnika sezonu w Europie. Skrzydłowy FC Barcelony potwierdził swoją klasę w rozgrywkach, w których regularnie był jednym z kluczowych piłkarzy Blaugrany. Wyróżnienie podkreśla jego dynamiczny rozwój i rosnącą pozycję w światowym futbolu.

Reprezentant Hiszpanii rozegrał w minionym sezonie 55 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 24 bramki i notując 18 asyst. Jak podkreślono w publikacji źródła, młody piłkarz wielokrotnie przejmował odpowiedzialność w najważniejszych meczach Barcelony.

„W najtrudniejszych meczach Barcelony przejmował inicjatywę i prowadził drużynę do przodu. Te liczby są niezwykle imponujące, biorąc pod uwagę, że ma zaledwie 18 lat” – czytamy w komentarzu opublikowanym przez „The Athletic”.

Lamine Yamal od dłuższego czasu uznaje się za jednego z największych talentów światowej piłki. Jego kontrakt z Barcą obowiązuje aż do 2031 roku, a klauzula odstępnego wynosi miliard euro, co ma zabezpieczać klub przed potencjalnymi ofertami. Aktualna wartość rynkowa szacowana jest z kolei na mniej więcej 200 milionów euro.

Barcelona wiąże z młodym skrzydłowym długoterminowe plany. Jego rozwój jest jednym z kluczowych elementów projektu sportowego klubu. Ostatnie wyróżnienie potwierdza, że 18-latek już teraz należy do ścisłej czołówki młodych zawodników w Europie.