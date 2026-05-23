Real Madryt podjął decyzję. Doświadczony lider zostaje na dłużej

Real Madryt podjął decyzję w sprawie przyszłości Antonio Rudigera. Klub według wieści "Mundo Deportivo" ma być pewny formy doświadczonego obrońcy i szykuje dla niego nową umowę.

Rudiger zostaje w Realu? Wszystko wskazuje na przełom w negocjacjach

Real Madryt osiągnął porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu z Antonio Rudigerem do końca sezonu 2026/2027. Informację przekazało „Mundo Deportivo”, które podkreśla, że klub jest zadowolony z poziomu prezentowanego przez 33-letniego obrońcę i chce kontynuować współpracę.

Według hiszpańskiego dziennika, obecna umowa zawodnika obowiązuje jeszcze do lata. Niemniej strony miały już dojść do porozumienia w sprawie jej przedłużenia. Los Blancos są przekonani, że Rudiger nadal może występować na najwyższym poziomie, co potwierdził między innymi w tegorocznych barażach Ligi Mistrzów.

„Mundo Deportivo” zaznacza, że pion sportowy Realu bardzo wysoko ocenia wpływ niemieckiego defensora na zespół, zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. Jego doświadczenie ma być istotnym elementem w budowie kadry na kolejne sezony.

Rudiger trafił do ekipy z La Liga latem 2022 roku jako wolny zawodnik i szybko stał się ważną częścią defensywy Królewskich. W ostatnim sezonie rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując stabilne występy w kluczowych meczach.

Aktualna wartość rynkowa wynosi mniej więcej dziewięć milionów euro. Mimo wieku Real nie ma wątpliwości co do jego przydatności i chce kontynuować współpracę, stawiając na doświadczenie i jakość w defensywie.