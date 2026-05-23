PSG przechytrzy Bayern? Stoczą walkę o gwiazdę Premier League

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Anthony Gordon na radarze Paris Saint-Germain

Anthony Gordon planuje wykonać kolejny krok naprzód podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wszystko wskazuje więc na to, że 25-letni skrzydłowy opuści Newcastle United po zakończeniu obecnego sezonu. Sroki powoli tracą nadzieję na zatrzymanie ofensywnego zawodnika, który naciska na zmianę otoczenia i chciałby spróbować swoich sił w jednym z europejskich gigantów. Klub z St James’ Park może jednak liczyć na ogromny zarobek z tytułu sprzedaży swojej gwiazdy, ponieważ oczekuje za niego kwoty w granicach od 70 do nawet 100 milionów euro.

Do tej pory Gordon był najczęściej łączony z Bayernem Monachium, ale niemiecki gigant może zostać uprzedzony przez Paris Saint-Germain. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, mistrzowie Francji również poważnie interesują się 17-krotnym reprezentantem Anglii. Paryżanie rozważają transfer skrzydłowego, zwłaszcza dlatego, że przyszłość Bradleya Barcoli stoi obecnie pod znakiem zapytania. PSG bez najmniejszych problemów jest w stanie rywalizować finansowo z najlepszym niemieckim klubem, dlatego walka o podpis gwiazdora zapowiada się niezwykle interesująco.

Anthony Gordon występuje w barwach Newcastle United od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Od tamtej pory skrzydłowy stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu The Magpies. W koszulce drużyny Srok rozegrał dotychczas 152 spotkania, zdobył 39 bramek i zanotował 28 asyst. Kontrakt ofensywnego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.