Atletico Madryt zainteresowane niemieckim napastnikiem

ANP / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Nicolo Tresoldi przymierzany do Atletico Madryt

Nicolo Tresoldi prezentuje się znakomicie w obecnym sezonie. 21-letni napastnik na co dzień występuje w Club Brugge, gdzie wyrósł na jedną z największych gwiazd drużyny. Urodzony we Włoszech niemiecki zawodnik najprawdopodobniej zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Snajper chce zrobić kolejny krok w swojej karierze, a jego bardzo dobra postawa nie przechodzi bez echa na rynku. Coraz więcej renomowanych klubów monitoruje sytuację utalentowanego piłkarza.

Do tej pory Tresoldi był łączony głównie z Arsenalem oraz Borussią Dortmund. Plany angielskiej potęgi i niemieckiego giganta może jednak pokrzyżować Atletico Madryt. Jak podaje Patrick Berger ze stacji „Sky Sports”, stołeczny klub wykazuje bowiem poważne zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Niemiec i widzi w nim potencjalne wzmocnienie ofensywy.

Drużyna Diego Simeone rozgląda się za nowym napastnikiem z uwagi na niepewną przyszłość Juliana Alvareza. Gwiazdor Club Brugge wydaje się niezwykle ciekawym kandydatem do ewentualnego zastąpienia Argentyńczyka w ekipie Los Colchoneros.

Mierzący 186 centymetrów atakujący występuje w Club Brugge od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 7,5 miliona euro z Hannoveru 96, gdzie rozpoczynał swoją karierę. W trwającej kampanii Tresoldi rozegrał 57 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 8 asyst. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi mniej więcej 15 milionów euro, choć belgijski klub oczekuje za niego nawet dwa razy więcej, czyli około 30 milionów euro.