Dwa gole z karnych w Madrycie. Atletico i Arsenal zostawiają sprawę otwartą [WIDEO]

22:58, 29. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Atletico Madryt i Aasenal mierzyli się ze sobą w środowy wieczór. Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Padł bowiem remis 1:1.

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres oraz Johnny Cardoso

Atletico Madryt – Arsenal: remis w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów

W środowy wieczór odbył się pierwsze półfinałowe spotkanie Atletico Madryt i Arsenalu. Dotychczas obie drużyny bardzo dobrze radziły sobie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W poprzedniej fazie podopiecnzi Diego Simeone okazali się lepsi w dwumeczu od FC Barcelony. Kanonierzy natomiast w ćwierćfinale wyeliminowali Sporting Lizbona.

Rywalizacja na Wanda Metropolitano od pierwszych minut wyróżniała się intensywnością. Oczywiście nie w takim stopniu, jak w meczu Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Z każdą kolejną minutą jednak coraz bardziej do głosu zaczęli dochodzić piłkarze Arsenalu. I to oni schodzili na przerwę na prowadzeniu. W samej końcówce arbiter podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł Viktor Gyokeres, który precyzyjnym strzałem pokonał Jana Oblaka.

Od początku drugiej połowy oglądaliśmy odmienione Atletico Madryt. Gospodarze bardzo szybko doprowadzili do wyrównania. Również z rzutu karnego. Na listę strzelców wpisał się Julian Alvarez

Do ostatnich minut na Wanda Metropolitano było sporo emocji, ale wynik nie uległ już zmianie. Sprawa awansu do finału pozostaje zatem otwarta.

W przyszłym tygodniu odbędą się rewanżowe spotkania półfinałowe Ligi Mistrzów. Atletico Madryt i Arsenal skrzyżują rękawice już we wtorek. Start meczu również o 21:00.

Atletico Madryt – Arsenal 1:1

Alvarez (57′) – Gyokeres (43′)

