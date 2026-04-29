Dwa gole z karnych w Madrycie. Atletico i Arsenal zostawiają sprawę otwartą [WIDEO]

Atletico Madryt i Aasenal mierzyli się ze sobą w środowy wieczór. Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Padł bowiem remis 1:1.

Atletico Madryt – Arsenal: remis w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów

W środowy wieczór odbył się pierwsze półfinałowe spotkanie Atletico Madryt i Arsenalu. Dotychczas obie drużyny bardzo dobrze radziły sobie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W poprzedniej fazie podopiecnzi Diego Simeone okazali się lepsi w dwumeczu od FC Barcelony. Kanonierzy natomiast w ćwierćfinale wyeliminowali Sporting Lizbona.

Rywalizacja na Wanda Metropolitano od pierwszych minut wyróżniała się intensywnością. Oczywiście nie w takim stopniu, jak w meczu Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Z każdą kolejną minutą jednak coraz bardziej do głosu zaczęli dochodzić piłkarze Arsenalu. I to oni schodzili na przerwę na prowadzeniu. W samej końcówce arbiter podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł Viktor Gyokeres, który precyzyjnym strzałem pokonał Jana Oblaka.

VIKTOR GYÖKERES! 🔝🔥 Szwed najpierw został sfaulowany w polu karnym, a potem sam wykorzystał jedenastkę! 💣



Od początku drugiej połowy oglądaliśmy odmienione Atletico Madryt. Gospodarze bardzo szybko doprowadzili do wyrównania. Również z rzutu karnego. Na listę strzelców wpisał się Julian Alvarez

REMIS W MADRYCIE! 💥 Julián Alvarez bardzo pewnie trafia z rzutu karnego! 🎯



Do ostatnich minut na Wanda Metropolitano było sporo emocji, ale wynik nie uległ już zmianie. Sprawa awansu do finału pozostaje zatem otwarta.

W przyszłym tygodniu odbędą się rewanżowe spotkania półfinałowe Ligi Mistrzów. Atletico Madryt i Arsenal skrzyżują rękawice już we wtorek. Start meczu również o 21:00.

Atletico Madryt – Arsenal 1:1

Alvarez (57′) – Gyokeres (43′)