Podolski w nowej roli. Nadeszły głośne wieści

21:55, 29. kwietnia 2026 23:05, 29. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Lukas Podolski znów znalazł się w centrum uwagi, ale tym razem nie tylko ze względu na sprawy związane z Górnikiem Zabrze. Nowe informacje dotyczą wyjątkowego projektu.

Lukas Podolski
fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Nie tylko Górnik. Podolski z kolejnym dużym ruchem

Lukas Podolski budzi ogromne zainteresowanie nie tylko w kontekście możliwego przejęcia Górnika Zabrze, ale również dzięki nadchodzącej produkcji dokumentalnej. Jak poinformował Netflix na platformie X, powstaje film poświęcony życiu i karierze 40-letniego piłkarza, który ma przybliżyć jego historię zarówno na boisku, jak i poza nim.

W ostatnich tygodniach nazwisko mistrza świata z 2014 roku pojawiało się głównie w kontekście prywatyzacji 14-krotnego mistrza Polski. Wszystko wskazuje na to, że proces ten jest na zaawansowanym etapie, a sam Podolski może wkrótce odegrać kluczową rolę w przyszłości klubu.

Tymczasem znana platforma streamingowa ujawniła szczegóły nowego projektu, który będzie nosił tytuł „Poldi”, nawiązujący do popularnego pseudonimu zawodnika. Produkcja ma ukazywać najważniejsze momenty z życia Podolskiego, w tym jego dzieciństwo, rozwój kariery oraz kulisy zdobycia mistrzostwa świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku.

Premiera dokumentu została zaplanowana na 4 czerwca. Jak zapowiada Netflix, widzowie zobaczą nie tylko sportowe sukcesy, ale także życie prywatne piłkarza, jego relacje rodzinne oraz refleksje związane z końcowym etapem kariery.

Nowa produkcja może jeszcze bardziej przybliżyć postać Podolskiego kibicom. Ma tym samym pokazać nieznane dotąd aspekty jego życia, które wykraczają daleko poza piłkarskie boisko.

