Julian Alvarez na celowniku gigantów. Simeone zabrał głos

Julian Alvarez ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji, a jego nazwisko łączone jest z największymi klubami Europy. Głos w sprawie zabrał Diego Simeone.

Transferowa bomba? Diego Simeone skomentował sytuację Alvareza

Julian Alvarez wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, co potwierdzają słowa jego trenera. Diego Simeone odniósł się do rosnących spekulacji dotyczących przyszłości napastnika Atletico Madryt. Wskazał kluby, które według niego mogą chcieć pozyskać napastnika.

Argentyński szkoleniowiec nie ukrywał, że poziom sportowy Juliana Alvareza naturalnie przyciąga uwagę europejskiej czołówki. – Nie mogę nie zrozumieć Juliana Alvareza. To normalne, że Arsenal, PSG i Barcelona są zainteresowane tak wybitnym piłkarzem – stwierdził Simeone w wypowiedzi cytowanej przez Sky Sports.

Napastnik hiszpańskiego klubu notuje bardzo solidny sezon. W trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 19 bramek i notując dziewięć asyst. Jego wpływ na grę zespołu pozostaje bardzo duży, zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Julian Alvarez ma kontrakt z Atletico, obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. To daje klubowi mocną pozycję negocjacyjną. Rynkowa wartość Argentyńczyka wynosi natomiast mniej więcej 90 milionów euro, co dodatkowo podkreśla rangę potencjalnego transferu.

Chociaż na ten moment nie ma oficjalnych ruchów transferowych, zainteresowanie ze strony takich klubów jak Arsenal, PSG czy Barcelona sprawia, że przyszłość Argentyńczyka rysuje się ciekawie. Zawodnik może stać się jednym z głównych tematów letniego okna transferowego.