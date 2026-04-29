Arsenal wybiera się na zakupy do Realu Madryt. Kanonierzy są zainteresowani pozyskaniem Alvaro Carrerasa. Szanse na przeprowadzkę Hiszpana do Londynu są bardzo duże - donosi "Caught Offside".

Arsenal na przestrzeni sezonu ma problemy na lewej obronie. Kanonierzy chcą już w letnim okienku transferowym wzmocnić tę pozycję. Jak się okazuje, londyńczycy mogą dokonać niezwykle głośny ruch, ponieważ ich trop prowadzi do Realu Madryt. Serwis „Caught Offside” informuje, że w kręgu zainteresowań londyńczyków znalazł się Alvaro Carreras.

Wspomniane źródło zaznacza, że może nie być to puste zainteresowanie Arsenalu. Kanonierzy mają spore szanse na pozyskanie obrońcy. Królewscy poważne myślą o rozstaniu z Hiszpanem, natomiast sam zawodnik ma świadomość, że może być bohaterem głośnej przeprowadzki do Premier League. Sam Mikel Arteta jest wielkim fanem talentu byłego gracza Manchesteru United.

Alvaro Carreras trafił do Realu Madryt w ubiegłym roku. Królewscy wiązali ogromne nadzieje z przyjściem Hiszpana, ale rzeczywistość okazała się bolesna. Hiszpański defensor kompletnie nie potrafi odnaleźć się na Estadio Santiago Bernabeu i już w nadchodzącym letnim okienku może zmienić otoczenie. Czas pokaże, czy zawodnik finalnie wyląduje w Arsenalu.

W obecnym sezonie Alvaro Carreras rozegrał 38 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.