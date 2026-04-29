Barcelona chce gwiazdę Manchesteru City. To będzie transferowy hit

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Omar Marmoush na radarze Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego, koncentrując się przede wszystkim na wzmocnieniu linii ataku. Sytuacja ofensywy katalońskiego klubu budzi pewne wątpliwości. Robert Lewandowski wciąż nie przedłużył kontraktu, a Ferran Torres nie zawsze spełnia oczekiwania w drugiej części sezonu.

Jednym z głównych celów pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt. Problemem jest jednak bardzo wysoka wycena napastnika, która znacząco utrudnia ewentualne negocjacje. Jak informuje portal Fichajes.net, na liście życzeń znalazł się także Omar Marmoush z Manchesteru City. Dyrektor sportowy Deco, postrzega Egipcjanina jako interesującą i bardziej dostępną opcję na rynku.

Co ciekawe, sam zawodnik może być otwarty na zmianę otoczenia już tego lata. Marmoush trafił do The Citizens na początku 2025 roku po świetnym okresie w Eintrachcie Frankfurt. Angielski klub zapłacił za niego 75 milionów euro. Jednak snajper nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w składzie Pepa Guardioli.

W obecnym sezonie Marmoush rozegrał 31 spotkań, spędzając na boisku 1222 minuty. W tym czasie zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Kontrakt zawodnika z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2029 roku. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości 27-letniego zawodnika. Wiele zależy od sytuacji finansowej Barcelony oraz planów angielskiego giganta na kolejny sezon.