Filar zostaje na dłużej. GKS Katowice dopiął ważny temat

22:44, 29. kwietnia 2026
Luka Pawlik

GKS Katowice przekazał ważne informacje dotyczące jednego z kluczowych zawodników zespołu. Klub zdecydował się na przedłużenie współpracy z piłkarzem, który od lat stanowi o jego sile.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Wasielewski

Marcin Wasilewski na dłużej w GieKSie

GKS Katowice oficjalnie potwierdził pozostanie Marcina Wasielewskiego w klubie na dłużej. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa GieKSy Katowice, 31-letni obrońca podpisał nowy kontrakt obowiązujący przez dwa lata z opcją przedłużenia.

Wasielewski trafił do klubu latem 2022 roku po okresie spędzonym w Bruk-Becie Termalice Nieciecza i bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Jego zaangażowanie, charakter oraz konsekwencja na boisku sprawiły, że zyskał uznanie zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kibiców.

Szczególnie ważny był jego wkład w sezonie 2023/2024, kiedy ekipa z Katowic wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Wówczas defensor rozegrał 32 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował osiem asyst, odgrywając istotną rolę w powrocie drużyny na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Również po awansie utrzymał wysoką formę. W pierwszym sezonie w elicie wystąpił w 32 meczach, notując dwa gole i sześć asyst. W obecnych rozgrywkach pozostaje filarem drużyny trenera Rafała Góraka, notując w 29 spotkaniach dwa trafienia i cztery asysty.

Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć już w najbliższą niedzielę. GieKSa zmierzy się wówczas w roli gospodarza z zespołem Marcina Brosza. Rywalizacja zacznie się o godzinie 12:15.

