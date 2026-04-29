Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Natan zaoferował się FC Barcelonie

FC Barcelona w ostatnich miesiącach ma olbrzymie problemy w defensywie. Piłkarzy Dumy Katalonii z tylnych stref często nawiedzają urazy, a na dodatek wielu graczy nie prezentuje umiejętności oczekiwanych przez klub. Mistrzowie Hiszpanii zatem będą chcieli wzmocnić obronę i otrzymali już ofertę. Serwis „Mundo Deportivo” informuje, że Natan z Realu Betis zaoferował swoje usługi Blaugranie.

Brazylijski obrońca zatem jest gotowy na przeprowadzkę do FC Barcelony. Na ten moment nie znamy stanowiska Dumy Katalonii w tej sprawie. Jedno jest pewne – Blaugrana będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela. Real Betis wycenia bowiem swojego kluczowego zawodnika na około 35 milionów euro.

Natan ewidentnie odnalazł się na hiszpańskich boiskach. Mało kto może pamiętać, że Brazylijczyk zaliczył również epizod w Serie A. A konkretnie SSC Napoli. Defensor kompletnie nie mógł odnaleźć się w Italii i był ogromnym rozczarowaniem. Azzurri wiązali bowiem z nim olbrzymie nadzieje. Kariera 25-latka nabrała rozpędu dopiero w momencie przeprowadzki na Estadio Benito Villamarin.

W obecnym sezonie Natan rozegrał 41 spotkań w koszulce Realu Betis. Brazylijski stoper nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystą.