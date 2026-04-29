Barcelona gotowa zaoferować trzy gwiazdy za Alvareza

Barcelona stawia za priorytet transfer Juliana Alvareza już tego lata. Nie jest w stanie sprostać finansowym żądaniom Atletico Madryt, dlatego chce zaoferować swojego piłkarza. Ma trzech kandydatów - ujawnia "Fichajes".

Alvarez zbyt drogi. Barcelona szuka rozwiązania

Barcelona najprawdopodobniej rozstanie się latem z Robertem Lewandowskim, któremu wygasa umowa. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość krytykowanego Ferrana Torresa. Klub nie wyklucza transferu nawet dwóch nowych napastników, w tym jednej gwiazdy światowego formatu. Na szczycie listy życzeń wciąż znajduje się Julian Alvarez, uważany za idealnego kandydata do gry w stolicy Katalonii. Jego styl i charakterystyka mają idealnie pasować do drużyny, która opiera się w ofensywie na szybkiej, technicznej piłce.

Problem w tym, że Atletico Madryt ma wobec niego ambitne plany i nie zamierza zgadzać się na sprzedaż. Do transferu może dojść jedynie w przypadku, gdy Barcelona zapłaci minimum 150 milionów euro. To kwota, z którą oczywiście nie jest w stanie się zmierzyć, biorąc pod uwagę jej sytuację finansową.

Blaugrana może natomiast włączyć do transakcji któregoś ze swoich zawodników. W tym przypadku kluczowe byłoby nastawienie samego Alvareza – Atletico nie chce się wymieniać, ale ewentualny napór ze strony gwiazdy mógłby skłonić klubowych włodarzy do zmiany decyzji. „Fichajes” twierdzi, że Hansi Flick jest gotów poświęcić trzech znanych graczy – Marca Casado, Ferrana Torresa oraz Fermina Lopeza. Oczywiście nie chodzi o to, aby Barcelona proponowała Atletico całą trójkę, gdyż ich łączna wartość przerasta wycenę Alvareza. Co ciekawe, Atletico swego czasu interesowało się każdym z nich.