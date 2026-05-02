Real Madryt podał złe informacje w sprawie Daniego Carvajala

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Daniel Carvajal wypada z gry na minimum dwa tygodnie

Real Madryt w aktualnym sezonie musi mierzyć się z plagą kontuzji. W tym momencie z powodów zdrowotnych pauzują Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Guler, Kylian Mbappe i Rodrygo. Jakby tego było mało, to właśnie do tego grona dołączył również Dani Carvajal. Problemy kadrowe drużyny Królewskich stają się więc coraz większe. Hiszpański klub w sobotnie popołudnie opublikował komunikat medyczny dotyczący prawego obrońcy.

Ze wspomnianego raportu wynika, że zdiagnozowano u niego pęknięcie paliczka dalszego piątego palca prawej stopy. Tego typu uraz zazwyczaj wiąże się z przerwą w grze wynoszącą minimum dwa tygodnie. To oznacza, że mierzący 173 centymetry boczny defensor może jeszcze pomóc ekipie Los Blancos w samej końcówce trwającej kampanii, choć warto dodać, iż zespół Alvaro Arbeloi najpewniej zakończy ten sezon bez żadnego trofeum.

52-krotny reprezentant Hiszpanii, który raczej nie ma szans na powołanie na tegoroczne mistrzostwa świata, jest wychowankiem madryckiego klubu i spędził w nim niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem kampanii 2012/2013 spędzonej w niemieckim Bayerze Leverkusen. W koszulce ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 448 meczów, zdobył 14 bramek oraz zaliczył 65 asyst, wstawiając do gabloty sześć Lig Mistrzów i cztery mistrzostwa Hiszpanii. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.