Flick dogadany z Barceloną. Klub idzie mu na rękę

11:32, 2. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło:  Mundo Deportivo

Hansi Flick wkrótce przedłuży umowę z Barceloną. Obecna obowiązuje do 2027 roku, ale trener pozostanie w klubie dłużej. O szczegółach informuje „Mundo Deportivo”.

Hansi Flick
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zatrzyma Flicka na dłużej

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka zmierza po drugi tytuł mistrza Hiszpanii z rzędu. W najbliższym czasie może przypieczętować triumf w ligowych rozgrywkach, po raz kolejny dominując nad Realem Madryt. Klub celował jeszcze w sukces w Lidze Mistrzów, ale tym razem zakończył swój udział na ćwierćfinałowej potyczce z Atletico Madryt. Mimo tego, władze są zadowolone z pracy niemieckiego szkoleniowca i nie godzą się na jego odejście.

Obecna umowa Flicka jest ważna do połowy 2027 roku. Barcelona naciskała na to, by jak najszybciej dogadać się w sprawie długoterminowej współpracy. Jednocześnie trener deklarował, że to jego ostatni klub w karierze, choć nie przesądzał, kiedy przejdzie na emeryturę. „Mundo Deportivo” ujawnia, że w ciągu najbliższych tygodni dojdzie do pełnego porozumienia między stronami. Do uzgodnienia pozostały szczegóły, natomiast znane są już najważniejsze założenia kontraktu.

Barcelona przedłuży umowę Flicka do 2028 roku, lecz znajdzie się w niej również opcja dodatkowej współpracy na kolejnych 12 miesięcy. To ukłon w kierunku trenera, bowiem klub chciał bezpośredniej umowy do 2029 roku. Flick z kolei naciska na krótsze porozumienia, tak aby mieć większą elastyczność w kwestii planowania przyszłości.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości