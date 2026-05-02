Flick dogadany z Barceloną. Klub idzie mu na rękę

Hansi Flick wkrótce przedłuży umowę z Barceloną. Obecna obowiązuje do 2027 roku, ale trener pozostanie w klubie dłużej. O szczegółach informuje „Mundo Deportivo”.

Barcelona zatrzyma Flicka na dłużej

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka zmierza po drugi tytuł mistrza Hiszpanii z rzędu. W najbliższym czasie może przypieczętować triumf w ligowych rozgrywkach, po raz kolejny dominując nad Realem Madryt. Klub celował jeszcze w sukces w Lidze Mistrzów, ale tym razem zakończył swój udział na ćwierćfinałowej potyczce z Atletico Madryt. Mimo tego, władze są zadowolone z pracy niemieckiego szkoleniowca i nie godzą się na jego odejście.

Obecna umowa Flicka jest ważna do połowy 2027 roku. Barcelona naciskała na to, by jak najszybciej dogadać się w sprawie długoterminowej współpracy. Jednocześnie trener deklarował, że to jego ostatni klub w karierze, choć nie przesądzał, kiedy przejdzie na emeryturę. „Mundo Deportivo” ujawnia, że w ciągu najbliższych tygodni dojdzie do pełnego porozumienia między stronami. Do uzgodnienia pozostały szczegóły, natomiast znane są już najważniejsze założenia kontraktu.

Barcelona przedłuży umowę Flicka do 2028 roku, lecz znajdzie się w niej również opcja dodatkowej współpracy na kolejnych 12 miesięcy. To ukłon w kierunku trenera, bowiem klub chciał bezpośredniej umowy do 2029 roku. Flick z kolei naciska na krótsze porozumienia, tak aby mieć większą elastyczność w kwestii planowania przyszłości.