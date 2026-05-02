Lech Poznań traci dwóch zawodników. Kontuzje na finiszu sezonu

Lech Poznań poinformował o dwóch urazach przed meczem z Motorem Lublin. Z kadry meczowej wypadli Joao Moutinho oraz Yannick Agnero.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań zmierzy się z Motorem Lublin w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz przystępuje do tego spotkania w bardzo dobrej sytuacji w tabeli. W miniony weekend rozbił Legię Warszawa (4:0) na stadionie przy Bułgarskiej. Dzięki temu zwycięstwu Poznaniacy utrzymują pozycję lidera i mają obecnie trzy punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze oraz sześć punktów nad trzecią Jagiellonią Białystok.

Zespół Nielsa Frederiksena wyróżnia się szczególnie dobrą formą w meczach wyjazdowych. Poznaniacy zdobyli już 26 punktów poza własnym stadionem. To właśnie skuteczność na wyjazdach ma być jednym z kluczowych elementów walki o mistrzostwo Polski. Duńskiego szkoleniowca od dłuższego czasu niepokoją problemy kadrowe. Z gry wyłączeni są już Alex Douglas, Kornel Lisman, Mateusz Skrzypczak oraz Gisli Thordarson.

Tuż przed starciem w Lublinie klub przekazał kolejne niepokojące informacje. Z kadry na spotkanie z Motorem wypadli Joao Moutinho oraz Yannick Agnero. Obaj zawodnicy doznali lekkich urazów w trakcie przygotowań do meczu. Sztab szkoleniowy zdecydował o pozostawieniu ich w Poznaniu.

„Joao Moutinho i Yannick Agnero doznali drobnych urazów na treningach w tygodniu poprzedzającym mecz i dlatego zostali w Poznaniu, ale w przyszłym tygodniu powinni brać udział w zajęciach z całą drużyną” – czytamy w komunikacie.

28-letni Moutinho w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, w których zanotował jedną asystę. Z kolei Agnero wystąpił w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach i zdobył pięć bramek. Do końca sezonu ekipa Frederiksena zagra przeciwko Arce Gdynia, Radomiakowi Radom oraz Wiśle Płock.