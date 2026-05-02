Porto - Alverca to spotkanie w 32. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Porto – Alverca: oficjalne składy na mecz

Jeżeli Porto wygra sobotni pojedynek na Estadio do Dragao, zapewni sobie mistrzostwo kraju. Smoki mogą wrócić na tron po trzech sezonach przerwy, jednak wobec spodziewanego sukcesu Benfiki w starciu z Famalicao, konieczne jest zwycięstwo. Rywalem ekipy Francesco Fariolego w 32. kolejce jest Alverca.

Znamy oficjalne składy na ten mecz. Włoski szkoleniowiec Porto nie zawiódł kibiców znad Wisły i wystawił do gry wszystkich trzech reprezentantów Polski. Mecz od pierwszych minut rozpoczną Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

W porównaniu z potyczką z Estrelą Farioli dokonał jednej zmiany. Thiago Silva usiadł na ławce rezerwowych – Brazylijczyka zastąpił Zaidu Sanusi, który zajął miejsce na lewej stronie defensywy. Wobec tego duet środkowych obrońców stworzą Kiwior i Bednarek.

Porto: Diogo Costa – Zaidu, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Gabri Veiga, Pablo Rosario, Victor Froholdt – Oskar Pietuszewski, Deniz Gul, Pepe

Alverca: Mateus – Chiquinho, Figueiredo, Sergi Gomez, James, Lincoln, Meupiyou, Naves, Rhaldney, Sandro Lima, Touaizi