Porto świętuje tytuł. Polacy bohaterami sezonu
Dwa sezony z rzędu w Liga Portugal najlepszy okazywał się Sporting. W 2023 roku pierwsze miejsce zajęła Benfica. Natomiast Porto po raz ostatni triumfowało na krajowym podwórku w sezonie 2021/22. Smoki marzyły o kolejnym tytule, a pomóc mieli im w tym Francesco Farioli i trzej reprezentanci Polski.
Wobec remisu Benfiki z Famalicao, Porto wystarczył remis w pojedynku z Alvercą. Jednak gospodarze rywalizacji na Estadio do Dragao nie zamierzali zadowalić się podziałem punktów. W 40 minucie Gabri Veiga znakomicie dorzucił w pole karne, a Jan Bednarek efektowną główką pokonał Matheusa Mendesa.
W przerwie Alan Varela zmienił Jakuba Kiwiora, natomiast w 63. minucie boisko opuścił Oskar Pietuszewski, który został zastąpiony przez Borję Sainza. Bednarek, MVP sobotnich zmagań i jeden najlepszych piłkarzy tego sezonu ligowego, rozegrał pełne spotkanie.
Porto utrzymało korzystny wynik i pokonało Alvercę. Podopieczni Francesco Fariolego zapewnili sobie tytuł na dwie kolejki przed końcem. Dla Smoków to 31 mistrzostwo Portugalii. Benfica ma w dorobku 38 triumfów, natomiast Sporting 21.