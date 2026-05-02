Polacy z mistrzostwem! Gol Bednarka i Porto znowu na szczycie! [WIDEO]

23:30, 2. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Porto czterech latach znowu jest na ligowym szczycie. Smoki po golu Jana Bednarka pokonały Alvercę i zapewniły sobie mistrzowski tytuł.

Jan Bednarek i Gabri Veiga (FC Porto - FC Alverca)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Gabri Veiga (FC Porto - FC Alverca)

Porto świętuje tytuł. Polacy bohaterami sezonu

Dwa sezony z rzędu w Liga Portugal najlepszy okazywał się Sporting. W 2023 roku pierwsze miejsce zajęła Benfica. Natomiast Porto po raz ostatni triumfowało na krajowym podwórku w sezonie 2021/22. Smoki marzyły o kolejnym tytule, a pomóc mieli im w tym Francesco Farioli i trzej reprezentanci Polski.

Wobec remisu Benfiki z Famalicao, Porto wystarczył remis w pojedynku z Alvercą. Jednak gospodarze rywalizacji na Estadio do Dragao nie zamierzali zadowalić się podziałem punktów. W 40 minucie Gabri Veiga znakomicie dorzucił w pole karne, a Jan Bednarek efektowną główką pokonał Matheusa Mendesa.

W przerwie Alan Varela zmienił Jakuba Kiwiora, natomiast w 63. minucie boisko opuścił Oskar Pietuszewski, który został zastąpiony przez Borję Sainza. Bednarek, MVP sobotnich zmagań i jeden najlepszych piłkarzy tego sezonu ligowego, rozegrał pełne spotkanie.

Porto utrzymało korzystny wynik i pokonało Alvercę. Podopieczni Francesco Fariolego zapewnili sobie tytuł na dwie kolejki przed końcem. Dla Smoków to 31 mistrzostwo Portugalii. Benfica ma w dorobku 38 triumfów, natomiast Sporting 21.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości