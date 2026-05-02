Real Madryt zdecydował ws. legendy. To koniec

18:31, 2. maja 2026
Michał Stompór
Źródło: Marca

Real Madryt podjął ostateczną decyzję w sprawie jednej ze swoich legend. Dani Carvajal wraz z końcem sezonu opuści Santiago Bernabeu, o czym informuje Marca.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - AS Monaco

Real Madryt nie przedłuży kontraktu Carvajala

Sezon 2025/26 dobiega końca. Końca na Santiago Bernabeu dobiega także przygoda dwóch gwiazd Królewskich. Real Madryt, o czym informuje Marca, podjął już ostateczną decyzję. David Alba, o czym było wiadomo już wcześniej, i Dani Carvajal nie otrzymają propozycji przedłużenia wygasających kontraktów.

Austriak przeniósł się do Madrytu w lecie 2021 roku, zamieniając Bayern Monachium na Real jako wolny zawodnik. Natomiast Hiszpan to wychowanek Los Blancos, jednak w 2012 roku opuścił drużynę i dołączył do Bayeru Leverkusen. W Bundeslidze spędził tylko sezon, w którym rozegrał 36 meczów, strzelił jednego gola i zanotował osiem asyst.

Carvajal wrócił na Bernabeu i od 2013 roku zaliczył już aż 448 występów. Jego dorobek to przede wszystkim sześć triumfów w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa i dwa Puchary Hiszpanii. Real postanowił nie oferować 34-latkowi nowej umowy i defensor pożegna się z klubem wraz z zakończeniem tego sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości