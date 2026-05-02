Real Madryt zdecydował ws. legendy. To koniec

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - AS Monaco

Real Madryt nie przedłuży kontraktu Carvajala

Sezon 2025/26 dobiega końca. Końca na Santiago Bernabeu dobiega także przygoda dwóch gwiazd Królewskich. Real Madryt, o czym informuje Marca, podjął już ostateczną decyzję. David Alba, o czym było wiadomo już wcześniej, i Dani Carvajal nie otrzymają propozycji przedłużenia wygasających kontraktów.

Austriak przeniósł się do Madrytu w lecie 2021 roku, zamieniając Bayern Monachium na Real jako wolny zawodnik. Natomiast Hiszpan to wychowanek Los Blancos, jednak w 2012 roku opuścił drużynę i dołączył do Bayeru Leverkusen. W Bundeslidze spędził tylko sezon, w którym rozegrał 36 meczów, strzelił jednego gola i zanotował osiem asyst.

Carvajal wrócił na Bernabeu i od 2013 roku zaliczył już aż 448 występów. Jego dorobek to przede wszystkim sześć triumfów w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa i dwa Puchary Hiszpanii. Real postanowił nie oferować 34-latkowi nowej umowy i defensor pożegna się z klubem wraz z zakończeniem tego sezonu.