Wielki powrót do Bundesligi! Znamy pierwszego beniaminka

22:53, 2. maja 2026
Michał Stompór
Bundesliga poznała pierwszego beniaminka nowego sezonu. Do krajowej elity wraca Schalke, które dzięki zwycięstwu z Fortuną Düsseldorf zapewniło sobie bezpośredni awans.

MTB Photo/ Alamy Na zdjęciu: FC Schalke 04 - Fortuna Dusseldorf

Bundesliga: Schalke z bezpośrednim awansem

Schalke pożegnało się z niemiecką elitą po sezonie 2022/23. Ekipa z Gelsenkirchen zajęła przedostatnie miejsce, do bezpiecznej lokaty tracąc trzy punkty. Tym razem, inaczej niż w 2022 roku, nie udało się od razu wrócić na szczyt. Bundesliga zamknęła swoje bramy dla Die Königsblauen na trzy lata.

Tym razem już nic nie stanęło na przeszkodzie ekipy z Veltins-Arena. W decydującym meczu Schalke pokonało Fortunę Düsseldorf. Jedyną i zwycięską bramkę w 18. minucie zdobył Kenan Karaman. Dla reprezentanta Turcji było to 14. trafienie.

Podopieczni trenera Mirona Muslicia po 32 kolejkach mają na koncie 67 punktów i o dziesięć wyprzedzają Hannnover, który aktualnie zajmuje 3. miejsce. Przed Die Roten trzy spotkania, w których mogą wywalczyć łącznie dziewięć oczek, co oznacza, że nie zdołają już wyprzedzić Schalke.

