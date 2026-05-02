FC Barcelona sprzeda Raphinhę? Zarobiłaby ogromne pieniądze

Raphinha jest kuszony przez gigantów z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby są gotowe zapłacić około 90 milionów euro za skrzydłowego Barcelony - podaje gazeta El Pais.

Raphinha jest jednym z najważniejszych zawodników Barcelony. 29-letni Brazylijczyk wygrał już dwa mistrzostwa Hiszpanii z katalońską ekipą i wkrótce niemal na pewno będzie świętował swój trzeci triumf w La Lidze. W aktualnym sezonie skrzydłowy opuścił jednak znaczną część ważnych meczów z powodu kontuzji. Podatność na urazy oraz możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy mogą skłonić działaczy z Camp Nou do wysłuchania propozycji za piłkarza pochodzącego z Kraju Kawy.

Wszystko podsyca zainteresowanie Raphinhą ze strony gigantów z Arabii Saudyjskiej, którzy dysponują olbrzymimi środkami finansowymi. Jak podaje hiszpańska gazeta „El Pais”, tamtejsze kluby są gotowe zapłacić około 90 milionów euro za Brazylijczyka, a zawodnikowi zapewnić wynagrodzenie na poziomie 30 milionów euro netto za sezon gry. Wszystko będzie jednak zależeć od decyzji Barcelony i samego piłkarza, który wcale nie spieszy się z przeprowadzką na Półwysep Arabski.

Raphinha, któremu przyglądają się Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli oraz Al-Ittihad, występuje w barwach ekipy Blaugrany od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Camp Nou za 58 milionów euro z Leeds United. W trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań, zdobył 19 bramek i zaliczył 8 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na kwotę w granicach 80 milionów euro. Aktualna umowa atakującego z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.