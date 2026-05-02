Casemiro bliski głośnego transferu. Trwają rozmowy

Inter Miami rozmawia z Casemiro. Brazylijczyk coraz bliżej transferu do MLS
Casemiro rozgrywa solidny sezon w barwach Manchesteru United. We wszystkich rozgrywkach doświadczony pomocnik zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty w 33 występach. Jednak czas Brazylijczyka na Old Trafford dobiega końca. Kontrakt wygasa z końcem czerwca, a klub nie planuje jego przedłużenia.
Zainteresowanie Casemiro jest ogromne. Jego sytuację monitorują kluby z Europy, Arabii Saudyjskiej oraz Major League Soccer. Obecnie jednak najbliżej pozyskania zawodnika wydaje się być Inter Miami. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub z Florydy traktuje Brazylijczyka jako absolutny priorytet transferowy i prowadzi już zaawansowane rozmowy w sprawie jego zakontraktowania.
Już od kilku tygodni angielski klub szykuje się do dużych zmian kadrowych. W planach jest sprowadzenie co najmniej dwóch nowych pomocników. Odejście Casemiro wpisuje się więc w szerszy plan odmłodzenia i przebudowy środka pola Czerwonych Diabłów.
Casemiro trafił do Czerwonych Diabłów latem 2022 roku z Realu Madryt za kwotę 71 milionów euro. Od tego czasu rozegrał łącznie 158 spotkań, w których zdobył 26 bramek. Choć najbliżej transferu wydaje się Inter Miami, sytuacji Brazylijczyka uważnie przyglądają się również europejskie kluby. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Juventus Turyn, którego przedstawiciele obserwowali pomocnika w ostatnich spotkaniach.