Casemiro bliski głośnego transferu. Trwają rozmowy

Casemiro po zakończeniu sezonu opuści Manchester United. Fabrizio Romano poinformował, że Brazylijczyk nadal prowadzi rozmowy z Inter Miami w sprawie transferu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Inter Miami rozmawia z Casemiro. Brazylijczyk coraz bliżej transferu do MLS

Casemiro rozgrywa solidny sezon w barwach Manchesteru United. We wszystkich rozgrywkach doświadczony pomocnik zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty w 33 występach. Jednak czas Brazylijczyka na Old Trafford dobiega końca. Kontrakt wygasa z końcem czerwca, a klub nie planuje jego przedłużenia.

Zainteresowanie Casemiro jest ogromne. Jego sytuację monitorują kluby z Europy, Arabii Saudyjskiej oraz Major League Soccer. Obecnie jednak najbliżej pozyskania zawodnika wydaje się być Inter Miami. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub z Florydy traktuje Brazylijczyka jako absolutny priorytet transferowy i prowadzi już zaawansowane rozmowy w sprawie jego zakontraktowania.

Już od kilku tygodni angielski klub szykuje się do dużych zmian kadrowych. W planach jest sprowadzenie co najmniej dwóch nowych pomocników. Odejście Casemiro wpisuje się więc w szerszy plan odmłodzenia i przebudowy środka pola Czerwonych Diabłów.

🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.



The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.



🎥➕ https://t.co/nrui1KzICE pic.twitter.com/xGXjRpq96j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026

Casemiro trafił do Czerwonych Diabłów latem 2022 roku z Realu Madryt za kwotę 71 milionów euro. Od tego czasu rozegrał łącznie 158 spotkań, w których zdobył 26 bramek. Choć najbliżej transferu wydaje się Inter Miami, sytuacji Brazylijczyka uważnie przyglądają się również europejskie kluby. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Juventus Turyn, którego przedstawiciele obserwowali pomocnika w ostatnich spotkaniach.