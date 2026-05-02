Real Madryt planuje transfer reprezentanta Holandii. W grze 50 mln euro

16:35, 2. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło: OK Diario

Real Madryt chce latem sfinalizować transfer Keesa Smita z AZ Alkmaar - podaje portal "OK Diario". Pomocnik zadebiutował w marcu w reprezentacji Holandii.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Kees Smit na celowniku Realu Madryt

Real Madryt zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga, jednak strata do liderującej Barcelony wynosi aż 11 punktów. Katalończycy pewnie zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy pożegnali się z rozgrywkami Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału. W Madrycie coraz głośniej mówi się o zmianach na stanowisku trenera. Florentino Perez nie zakłada, że Alvaro Arbeloa pozostanie na dłużej na stanowisku szkoleniowca i rozglądają się za nowym trenerem.

Według informacji „OK Diario”, Real intensywnie pracuje nad sfinalizowaniem transferu Keesa Smita z AZ Alkmaar jeszcze przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Strategia Królewskich jest jasna, ponieważ chcą uniknąć sytuacji, w której świetne występy młodego pomocnika na mundialu jeszcze bardziej podniosłyby jego wartość rynkową.

Los Blancos planują zaoferować około 50 milionów euro za 20-letniego pomocnika, który błyskawicznie stał się jednym z najbardziej pożądanych młodych zawodników w Europie. Smit zadebiutował w reprezentacji Holandii zaledwie dwa miesiące temu w meczu przeciwko Norwegii.

Na boisku Smit wyróżnia się spokojem, dojrzałością w grze oraz zdolnością do kontrolowania tempa meczu. Te cechy sprawiły, że szybko trafił na szczyt listy życzeń Realu. W obecnym sezonie Holender rozegrał 45 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z holenderskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

