Dwóch kandydatów na prezydenta Realu Madryt. Oto rywal Pereza

Enrique Riquelme jeszcze w tym tygodniu ogłosi oficjalnie swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta Realu Madryt. Będzie to prawdopodobnie jedyny rywal Florentino Pereza. Zwycięzcę poznamy w niedzielę 24 maja 2026 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enrique Riquelme kandydatem na prezydenta Realu Madryt

Real Madryt kończy nieudany dla siebie sezon. Od razu po zakończeniu rozgrywek w klubie odbędą się przyśpieszone wybory prezydenckie. Florentino Perez, choć jego kadencja wcale nie dobiega końca, zdecydował się na taki ruch po konsultacjach z zarządem. Bieżąca prezydentura obowiązuje do 2029 roku. Jeśli wygra nadchodzące głosowanie, pozostanie w klubie do 2031 roku.

Oficjalnie kolejnego prezydenta Realu Madryt poznamy w niedzielę 24 maja 2026 roku. Florentino Perez zapowiedział, że weźmie udział w wyborach. Pierwotnie wydawało się, że będzie jedynym kandydatem, ale okazuje się, że znalazł się ktoś w opozycji do 79-latka.

Jak poinformowało Radio Marca, kontrkandydatem obecnego prezesa Królewskich będzie Enrique Riquelme. Działacz finalizuje ogłoszenie swojej kandydatury, które ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Jednym z jego żądań będą dwie publiczne debaty z Perezem. Zdecydowanym faworytem mediów jest Florentino Perez.

Kim jest Enrique Riquelme?

Enrique Riquelme to 37-letni biznesmen urodzony w Hiszpanii. Działa w sektorze energii słonecznej głównie na rynku w Ameryce Łacińskiej. Jest właścicielem i prezesem Cox Energy z siedzibą w Hiszpanii, która zajmuje się fotowoltaiką. Posiada 75% akcji w firmie, co jest wyceniane na ok. 750 milionów euro. Od ponad 20-lat jest członkiem socio Realu Madryt. Jego ojciec w przeszłości był członkiem zarządu.