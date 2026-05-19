Mourinho w Realu na jeszcze dłużej? W umowie znajdzie się ważny zapis

Real Madryt zdecydował, że to Jose Mourinho będzie w przyszłym sezonie odpowiadał za wyniki. Doświadczony szkoleniowiec podpisze dwuletnią umowę. Znajdzie się w niej również opcja przedłużenia w przypadku sukcesu na krajowym podwórku - informuje "AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real osiągnie sukces z Mourinho? Współpraca może potrwać dłużej

Real Madryt ma przed sobą bardzo pracowite tygodnie. Po ostatnim ligowym meczu rozpocznie się w klubie prawdziwa rewolucja. Nowym trenerem zostanie Jose Mourinho, który przyleci do stolicy Hiszpanii, aby podpisać dwuletni kontrakt. Na tym stanowisku zastąpi Alvaro Arbeloę – otrzymał on realną szansę, ale nie zdołał jej wykorzystać, w konsekwencji czego Królewscy ponownie kończą sezon bez choćby jednego trofeum.

Napięta sytuacja w szatni zmusza Florentino Pereza do podjęcia drastycznych kroków i postawienia na szkoleniowca, który ma wystarczająco charyzmy i doświadczenia, by zapanować nad gwiazdami. Mourinho nie jest popularnym wyborem wśród kibiców, ale władze klubu uznały, że to właśnie jego powrót może okazać się zbawienny dla drużyny.

Portugalczyk rozpocznie pracę na Santiago Bernabeu od czerwca. W pierwszej kolejności musi wyselekcjonować grono zawodników, na których będzie liczył w przyszłym sezonie. Pozostali mogą zostać sprzedani. Real Madryt wiąże z tą współpracą duże nadzieje, o czym świadczy propozycja dwuletniej umowy oraz znajdujący się w niej zapis o rocznym przedłużeniu w przypadku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Jeśli do tego dojdzie, kontrakt przedłuży się automatycznie.

Mourinho przystał na warunki giganta i przedwcześnie opuści Benficę, która na tym rozstaniu jeszcze zarobi.