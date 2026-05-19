Real Madryt miał dogadany transfer. Mourinho musi podjąć decyzję

Real Madryt był dogadany od dawna na pierwszy letni transfer. Do zespołu miał wrócić Nico Paz. Ze względu na zmianę trenera nie wiadomo, czy dojdzie on do skutku. Jak podaje Fabrizio Romano, o przyszłości piłkarza zdecyduje Jose Mourinho.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho musi zdecydować, czy chce Nico Paza w Realu Madryt

Jose Mourinho po trzynastu latach przerwy ponownie poprowadzi Real Madryt. Powrót portugalskiego szkoleniowca jest tylko kwestią czasu. W poniedziałek (18 maja) Fabrizio Romano poinformował, że 63-latek podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Zgodnie z zapowiedziami hiszpańskich mediów oficjalna prezentacja ma nastąpić po 24 maja, czyli po wyborach prezydenckich.

Królewscy od dłuższego czasu mieli dogadany pierwszy transfer przed sezonem 2026/2027. Do klubu miał wrócić Nico Paz, który robi furorę w Serie A w barwach Como. Real Madryt zdecydował się aktywować klauzulę odkupu o wartości ok. 9 mln euro.

Okazuje się jednak, że transfer został na chwilę wstrzymany. Zmiana trenera niesie za sobą szereg innych zmian dot. kształtu kadry pierwszego zespołu, taktyki oraz planów transferowych. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że ostateczna decyzja ws. ściągnięcia ofensywnego pomocnika będzie należała do Mourinho. Na ten moment nie wiadomo, czy widzi go w swoich planach.

Nico Paz należy do grona najlepszych zawodników młodego pokolenia. Do Como trafił latem 2024 roku, gdy awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jak dotąd w 75 meczach zdobył 19 bramek i zanotował 17 asyst. Jego wartość rynkowa sięga 65 mln euro.