Man United rozstaje się kolejnym zawodnikiem. Decyzja zapadła

Manchester United może latem rozstać się z bramkarzem Altayem Bayindirem - donosi Fabrizio Romano. 28-letni Turek jest łączony z Besiktasem.

Altay Bayindir na wylocie z Manchesteru United

Manchester United zakończy sezon Premier League na trzecim miejscu, co oznacza awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Michael Carrick, który w styczniu przejął zespół po Rubenie Amorimem, ustabilizował sytuację w klubie. Jego praca została oceniona na tyle pozytywnie, że władze klub rozważają podpisanie z nim długoterminowego kontraktu.

Tymczasem w zespole nie brakuje tematów kadrowych. Jednym z nich jest sytuacja Altaya Bayindir, który w obecnym sezonie rozegrał zaledwie sześć spotkań w barwach Czerwonych Diabłów. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, przyszłość 28-letniego golkipera na Old Trafford jest już w zasadzie przesądzona.

Turecki bramkarz ma opuścić klub podczas letniego okna transferowego. Zainteresowanie jego usługami nie słabnie ze strony Besiktasu, który od dłuższego czasu monitoruje sytuację zawodnika. Ewentualny transfer do Turcji może jednak zależeć od nowego szkoleniowca tureckiego giganta. Warto przypomnieć, że Besiktas zakończył współpracę z trenerem Sergen Yalcinem.

🚨 Altay Bayindir can leave Manchester United in the summer.



Besiktas remain interested but deal depends on new manager after recent change of coach. pic.twitter.com/MLZrr3HrLH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Bayindir trafił do Manchesteru United w 2023 roku z Fenerbahce za 5 milionów euro. 11-krotny reprezentant Turcji rozegrał łącznie 17 spotkań w barwach Czerwonych Diabłów. Jego kontrakt obowiązuje do końca kolejnego sezonu, z opcją przedłużenia. Drużyna z Old Trafford zakończy ligowe zmagania wyjazdowym spotkaniem z Brighton & Hove Albion.