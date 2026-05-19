Guardiola żegna się z Man City. Ten zespół może poprowadzić w przyszłym sezonie

Pep Guardiola prowadzi Manchester City od lipca 2016 roku. Po dziesięciu latach zdecydował, że czas najwyższy ustąpić ze stanowiska. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, nowym trenerem Obywateli zostanie Enzo Maresca. Jaka będzie przyszłość Hiszpana? Jeszcze niedawno łączono go z reprezentacją Włoch.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Włochy szukają selekcjonera. Guardiola podejmie wyzwanie?

Dziesięć lat, prawie 600 meczów na ławce, ponad 400 zwycięstw i 20 trofeów – tak wygląda podsumowanie pracy Pepa Guardioli w Manchesterze City. Przychodził latem 2016 roku i przez dekadę wygrał wszystko, co było do wygrania. Pod jego wodzą Obywatele stali się jedną z najlepszych drużyn nie tylko w Premier League, ale również na całym świecie. Teraz zdecydował się odejść.

Szokujące informacje dot. odejścia Guardioli przekazał w poniedziałek wieczorem (18 maja) serwis The Athletic. Później potwierdził je również Fabrizio Romano. Klub długo nie czekał i wybrał jego następcę, którego zresztą polecił sam Hiszpan. Pałeczkę po nim przejmie Enzo Maresca, czyli były asystent 55-latka oraz trener Manchesteru City U23.

Co dalej z Guardiolą? Trudno przewidzieć, na jaki ruch zdecyduje się jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Nie można wykluczyć, że po dekadzie nieustannej pracy odpocznie od piłki. Praca w innym klubie raczej nie wchodzi w grę, ponieważ trudno byłoby mu na ten moment znaleźć miejsce w topowym zespole. Z drugiej strony prawdopodobny scenariusz to przejęcie drużyny narodowej.

W przeszłości dostawał zapytania m.in. z Hiszpanii, Anglii oraz Brazylii. Nie zdecydował się na żaden z tych kierunków. Przypomnijmy jednak, że jakiś czas temu łączono go z reprezentacją Włoch. Co ciekawe, La Gazzetta dello Sport informowała w kwietniu, że Guardiola byłby otwarty na pracę z włoską kadrą. Na ten moment Squadra Azzurra pozostaje bez selekcjonera. Po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata 2026 ze stanowiskiem pożegnał się Gennaro Gattuso. W czerwcu tymczasowo poprowadzi ich Silvio Baldini.