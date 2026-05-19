Guardiola żegna się z Man City. Ten zespół może poprowadzić w przyszłym sezonie

Włochy szukają selekcjonera. Guardiola podejmie wyzwanie?
Dziesięć lat, prawie 600 meczów na ławce, ponad 400 zwycięstw i 20 trofeów – tak wygląda podsumowanie pracy Pepa Guardioli w Manchesterze City. Przychodził latem 2016 roku i przez dekadę wygrał wszystko, co było do wygrania. Pod jego wodzą Obywatele stali się jedną z najlepszych drużyn nie tylko w Premier League, ale również na całym świecie. Teraz zdecydował się odejść.
Szokujące informacje dot. odejścia Guardioli przekazał w poniedziałek wieczorem (18 maja) serwis The Athletic. Później potwierdził je również Fabrizio Romano. Klub długo nie czekał i wybrał jego następcę, którego zresztą polecił sam Hiszpan. Pałeczkę po nim przejmie Enzo Maresca, czyli były asystent 55-latka oraz trener Manchesteru City U23.
Co dalej z Guardiolą? Trudno przewidzieć, na jaki ruch zdecyduje się jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Nie można wykluczyć, że po dekadzie nieustannej pracy odpocznie od piłki. Praca w innym klubie raczej nie wchodzi w grę, ponieważ trudno byłoby mu na ten moment znaleźć miejsce w topowym zespole. Z drugiej strony prawdopodobny scenariusz to przejęcie drużyny narodowej.
W przeszłości dostawał zapytania m.in. z Hiszpanii, Anglii oraz Brazylii. Nie zdecydował się na żaden z tych kierunków. Przypomnijmy jednak, że jakiś czas temu łączono go z reprezentacją Włoch. Co ciekawe, La Gazzetta dello Sport informowała w kwietniu, że Guardiola byłby otwarty na pracę z włoską kadrą. Na ten moment Squadra Azzurra pozostaje bez selekcjonera. Po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata 2026 ze stanowiskiem pożegnał się Gennaro Gattuso. W czerwcu tymczasowo poprowadzi ich Silvio Baldini.