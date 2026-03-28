Barcelona otrzymała deklarację. Gwiazda rozmawiała z agentem

Barcelona może spać spokojnie. Wszystko wskazuje na to, że jedna z największych gwiazd nie ma zamierza zmieniać klubowych barw. Marca zdradza nazwisko piłkarza.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Barcelona nie straci pomocnika

O tym zawodniku marzy niemal każdy europejski gigant. Barcelona jest świadoma potencjalnego zainteresowania ze strony największych klubów Starego Kontynentu, ale wierzy, że Pedri nie zamierza odchodzić Camp Nou. Podobnego zdania jest Marca.

Kluczowy piłkarz Blaugrany w rozmowie ze swoim agentem miał potwierdzić chęć pozostania w stolicy Katalonii. 23-latek nie jest zainteresowany transferem. Obecny kontrakt pomocnika wygasa dopiero 30 czerwca 2030 roku.

Pedri w tym sezonie rozegrał 33 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował dziesięć asyst. Jego łączny dorobek w koszulce Barcy to 235 meczów, 28 goli i 31 ostatnich podań.

Barcelona miała otrzymać lukratywną ofertę za swoją gwiazdę, ale zdecydował się ją odrzucić. Propozycję za reprezentanta Hiszpana chce złożyć także lokalny rywal.