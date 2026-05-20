Real Madryt przeprowadzi nieoczywisty transfer? To prośba Mourinho

16:12, 20. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: COPE

Jose Mourinho lada moment przejmie Real Madryt. Portugalski trener chce ściągnąć Mortena Hjulmanda do drużyny ze stolicy Hiszpanii - informuje stacja radiowa COPE.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Jose Mourinho zostanie nowym szkoleniowcem Realu Madryt. Oficjalne ogłoszenie ponownego nawiązania współpracy portugalskiego trenera z hiszpańskim klubem ma nastąpić w najbliższych dniach. Słynny menedżer wróci na Santiago Bernabeu po wielu sezonach, ponieważ prowadził już zespół Królewskich w latach 2010-2013. Mourinho planuje zbudować drużynę Los Blancos według własnej filozofii i chce mieć decydujący głos w kwestii transferów przed startem kolejnej kampanii.

Jak poinformowała stacja radiowa „COPE”, 63-letni Portugalczyk widziałby Mortena Hjulmanda w ekipie Los Galacticos. 26-letni duński defensywny pomocnik na co dzień przywdziewa koszulkę Sportingu Lizbona, dlatego Jose Mourinho miał okazję oglądać go z bliska, będąc opiekunem innej lizbońskiej drużyny – Benfiki. Utytułowany trener uważa, że Hjulmand mógłby być rozwiązaniem problemów Realu Madryt w środku pola, znacząco zwiększając rywalizację w newralgicznej formacji.

27-krotny reprezentant Danii, którego obserwują także Juventus, Manchester City oraz Manchester United, z powodzeniem występuje w barwach Sportingu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 19,5 miliona euro z Lecce. W aktualnym sezonie rozegrał 44 mecze, strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2028 roku. Zdaniem specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa duńskiego pomocnika wynosi obecnie mniej więcej 50 milionów euro.

