FC Barcelona rozważa sprzedaż pomocnika. Mistrz Hiszpanii czeka na oferty

18:48, 20. maja 2026
Źródło: Marca

FC Barcelona może latem stracić Marca Casado. Luis Rojo z dziennika "Marca" ujawnił, że Duma Katalonii oczekuje za defensywnego pomocnika kwoty w granicach 20-30 mln euro.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado może opuścić Camp Nou

FC Barcelona obroniła tytułu mistrza Hiszpanii, a Hansi Flick przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Z katalońskim klubem rozstaje się Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Największe zainteresowanie jego usługami wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej.

W letnim oknie transferowym z Blaugraną może także rozstać się Marc Casado. Jak informuje „Marca”, 22-letni zawodnik najprawdopodobniej zdecyduje się opuścić klub w poszukiwaniu większej roli. Hiszpan w ostatnich miesiącach był łączony m.in. z Borussią Dortmund, VfB Stuttgart oraz Atletico Madryt.

W obecnym sezonie Casado rozegrał łącznie 33 mecze i spędził na boisku blisko 1400 minut. Kluczowym powodem rozważanego odejścia ma być także brak postępu w rozmowach dotyczących przedłużenia kontraktu. 22-latek miał dojść do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla jego kariery będzie zmiana otoczenia i rozpoczęcie nowego etapu w innym klubie. Bliski Wschód ma być obecnie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, który rozważa Hiszpan.

Mistrzowie Hiszpanii mogą rozważyć sprzedaż pomocnika, jeśli na stole pojawi się oferta w granicach 20-30 milionów euro. Kontrakt Casado z katalońskim gigantem obowiązuje do czerwca 2028 roku. W sumie w barwach Barcelony defensywny pomocnik 74 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst.

