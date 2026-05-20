Real Madryt chce gwiazdę Manchesteru United. Carrick blokuje transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Diogo Dalot na radarze Realu Madryt. Jasna deklaracja Michaela Carricka

Real Madryt planuje przebudowę składu po rozczarowującym sezonie, w którym zakończył rozgrywki bez żadnego trofeum. W stolicy Hiszpanii panuje przekonanie, że latem konieczne będą zdecydowane wzmocnienia w linii defensywnej. Nowym szkoleniowcem Królewskich ma zostać Jose Mourinho, który obecnie pracuje w Benfice Lizbona.

Na liście życzeń hiszpańskiego giganta znalazł się m.in. Diogo Dalot z Manchesteru United. Portugalski obrońca od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań nie tylko Realu, ale również Barcelony oraz Bayern Monachium. Jednak Michael Carrick zdecydowanie sprzeciwia się sprzedaży 27-letniego obrońcy, który najczęściej występuje na prawej stronie defensywy.

Angielski szkoleniowiec, który wkrótce ma podpisać długoterminowy kontrakt na Old Trafford, zakomunikował władzom klubu, że Dalot jest ważną częścią jego długofalowego projektu. Carrick docenia przede wszystkim zaangażowanie oraz wszechstronność portugalskiego defensora, który potrafi grać na obu bokach obrony.

W trwającym sezonie Dalot rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Wychowanek FC Porto trafił do Manchesteru United z Milanu w 2021 roku. Jego umowa z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Dalota wynosi dokładnie 30 milionów euro.