Lukratywna oferta za Pedriego! Barcelona nie mogła zdecydować inaczej

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri poza zasięgiem. Barcelona zamyka temat transferu

Pedri wzbudził zainteresowanie czołowych europejskich klubów po kolejnym bardzo dobrym sezonie. Do Barcelony trafiły propozycje przekraczające 100 milionów euro, jednak w klubie nie było nawet chwili zawahania.

Hansi Flick jasno postawił sprawę. Niemiec uznaje pomocnika za jeden z filarów swojego projektu i nie bierze pod uwagę jego odejścia. Pedri pełni w zespole rolę, która wykracza poza liczby. To on odpowiada za tempo gry i organizację w środku pola, dlatego dla trenera jest zawodnikiem nie do ruszenia.

W Barcelonie patrzą na niego jak na jednego z liderów obecnej drużyny i postać, wokół której ma być budowany zespół w kolejnych latach. Jego styl gry i sposób poruszania się po boisku trudno zastąpić, a klub nie widzi na rynku piłkarza o podobnym profilu.

Dlatego odpowiedź na zainteresowanie była prosta. Barcelona nie zamierza negocjować i odsyła wszystkich zainteresowanych do klauzuli wykupu. Ta wynosi miliard euro i została wpisana właśnie po to, by uciąć podobne tematy.

Jak widać, nawet bardzo wysokie oferty nie zmieniają podejścia Barcelony, która traktuje Pedriego jako kluczowy element swojej układanki.