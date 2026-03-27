Real Madryt chce transferu gwiazdy Barcelony wartej 150 milionów

Real Madryt chciałby pozyskać Pedriego z FC Barcelony. Florentino Perez bardzo lubi tego piłkarza i widziałby go w swoim zespole. Królewscy szukają od dłuższego czasu nowego pomocnika. Informacje w tej sprawie przekazało "Radio MARCA".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy. Przede wszystkim trudno mówić w przypadku Królewskich o stabilności formy i łączeniu wyników z dobrą grą. Tak wyglądało to przez sporą część dotychczasowych rozgrywek, ale w ostatnim czasie widać pewną poprawę. Dlatego też kibice mogą być nieco bardziej optymistycznie nastawieni, niż jeszcze kilka tygodni, czy miesięcy temu.

Niemniej wiadomo, że latem klub przejść ma spore zmiany. Przede wszystkim chodzi o sytuację kadrową Los Blancos i potrzebę wzmocnienia na kilku pozycjach. Jedną z nich, a być może kluczową, jest sprowadzenie nowego gracza do środka pola. Temat pomocnika w mediach obecny jest od dłuższego czasu, ale trudno postawić przy kimś szczególne wyróżnienie.

Według informacji przekazanych przez „Radio MARCA”, na celowniku Realu Madryt jest Pedri z FC Barcelony. Wielkim fanem tego zawodnika jest sam Florentino Perez, który ma być zdeterminowany, aby spróbować dokonać tego wielkiego, właściwie epokowego ruchu.

Pedri w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował 10 asyst. Łącznie dla Barcelony wystąpił w swojej dotychczasowej karierze 235 razy i blisko 30-krotnie pokonywał bramkarza rywali. 23-letni reprezentant Hiszpanii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro, a jego kontrakt z Dumą Katalonii wygasa latem 2030 roku.

Zobacz także: Barcelona blisko wyczekiwanego transferu. Tyle ma zarabiać nowy gwiazdor