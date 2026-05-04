Zieliński mistrzem Włoch! TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Piotr Zieliński znów błyszczał w barwach Interu Mediolan, z którym przypieczętował mistrzostwo Włoch. Pomocnik zasłużył na szczególne wyróżnienie w rankingu TOP 5 Polaków za granicą. Nie był to jednak jedyny dobry występ naszego przedstawiciela na zagranicznych boiskach. Działo się naprawdę dużo!

To był bardzo udany weekend polskich zawodników w zagranicznych ligach. Najjaśniejszą postacią był Piotr Zieliński, który w niedzielny wieczór świętował mistrzostwo Włoch. Mistrzostwo Portugalii świętowali natomiast Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, a na szczególne uznanie zasługuje pierwszy z nich – zdobywca jedynego gola dla Porto w sobotnim starciu.

Przygotowując zestawienie nie mogliśmy tez pominąć dobrego występu Roberta Lewandowskiego, który zakończył z jednym trafieniem mecz z Osasuną. Asystę w starciu Aston Villi z Tottenhamem zaliczył Matty Cash, a dwukrotnie na listę strzelców w Emir Cup wpisał się Krzysztof Piątek.

1. Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Inter Mediolan w niedzielę pokonał Parmę 2:0 i zdobył mistrzostwo Włoch. Znów wiodącą postacią Nerazzurrich był Piotr Zieliński, który notuje znakomity sezon i wielokrotnie okazywał się w tej kampanii kluczowy dla swojego zespołu, jak choćby zdobywając bramkę przeciwko Juventusowi. Pomocnik zasługuje na wielkie uznanie nie tylko za ostatni występ, ale przede wszystkim za wysoką formę na przestrzeni całych rozgrywek.

2. Jan Bednarek (FC Porto)

FC Porto w sobotę przypieczętowało mistrzostwo Portugalii, a bohaterem został Jan Bednarek. Polski obrońca zdobył jedynego gola w tym spotkaniu i zapewnił drużynie trzy punkty. To był kolejny znakomity występ reprezentanta Polski na portugalskich boiskach. Przy okazji wspomnijmy tutaj o dwóch pozostałych Polakach z FC Porto, czyli Jakubie Kiwiorze i Oskarze Pietuszewskim, którzy również zaliczyli solidny występ i mogli cieszyć się z mistrzostwa.

3. Robert Lewandowski (Barcelona)

Robert Lewandowski być może nie rozegrał swojego najlepszego meczu w barwach FC Barcelony, ale znów okazał się kluczowy. Polak popisał się wyjątkowym instynktem snajperskim w polu karnym i otworzył wynik spotkania w końcówce. Przełamał niemoc strzelecką Blaugrany i poprowadził zespół do ważnego zwycięstwa.

4. Matty Cash (Aston Villa)

Matty Cash był wyróżniającym się zawodnikiem Aston Villi w niedzielnym meczu z Tottenhamem. Zespół z Birmingham dość nieoczekiwanie przegrał z walczącymi o utrzymanie Kogutami, ale Polak zaliczył asystę, a ten fakt w Premier League zawsze jest warty odnotowania. Cash po meczu zebrał jedne z najlepszych not w drużynie.

5. Krzysztof Piątek (Al – Duhail)

Krzysztof Piątek, nieco zapomniany przez polskich kibiców ze względu na grę w egzotycznej lidze, znów dał o sobie znać na katarskich boiskach. Były napastnik Milanu zdobył dwie bramki w ćwierćfinale krajowego pucharu i poprowadził swój zespół do awansu. Został najlepszym zawodnikiem meczu z Al Arabi.

