Laskowski wskazał najbardziej przereklamowanego reprezentanta Polski

15:53, 1. maja 2026
Wojciech Mazurek

Kamil Grabara to najbardziej przereklamowany piłkarz reprezentacji Polski - uważa Jacek Laskowski. W podcaście Wojewódzki&Kędzierski zdradził, że nie ma zaufania do bramkarza.

Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. W barażach podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją. W obu meczach musieliśmy zagrać bez pierwszego bramkarza. Łukasz Skorupski doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Pod jego nieobecność „jedynką” w kadrze został Kamil Grabara, który na co dzień występuje w niemieckim Wolfsburgu.

Grabara zbiera mieszane opinie za grę w Wolfsburgu. Choć uważa się go za ważnego zawodnika, tak pod względem straconych goli jest jednym z najgorszych golkiperów w Bundeslidze. Zaufania do niego nie ma także Jacek Laskowski, znany komentator. W podcaście Wojewódzki&Kędzierski na pytanie o najbardziej przereklamowanego kadrowicza wskazał właśnie na Grabarę.

Wydaje mi się, że Kamil Grabara. Fajnie się zaczynał, chłopak z Rudy Śląskiej, miasta mojej obecnej dziewczyny. Natomiast nie mam do niego zaufania jako do piłkarza. Ma wielką pewność siebie, natomiast nie widzę, by jeszcze to udowadniał na boisku w ważnych momentach – powiedział Jacek Laskowski w podcaście Wojewódzki&Kędzierski.

Grabara w tym sezonie rozegrał 32 mecze w rozgrywkach ligowych. Zachował tylko trzy czyste konta i stracił aż 66 goli. Wolfsburg jest o krok od spadku z Bundesligi. Niewykluczone, że jeśli spadną, to Grabara w nadchodzące lato zmieni otoczenie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości