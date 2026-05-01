Laskowski wskazał najbardziej przereklamowanego reprezentanta Polski

Kamil Grabara to najbardziej przereklamowany piłkarz reprezentacji Polski - uważa Jacek Laskowski. W podcaście Wojewódzki&Kędzierski zdradził, że nie ma zaufania do bramkarza.

Reprezentacja Polski nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. W barażach podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją. W obu meczach musieliśmy zagrać bez pierwszego bramkarza. Łukasz Skorupski doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Pod jego nieobecność „jedynką” w kadrze został Kamil Grabara, który na co dzień występuje w niemieckim Wolfsburgu.

Grabara zbiera mieszane opinie za grę w Wolfsburgu. Choć uważa się go za ważnego zawodnika, tak pod względem straconych goli jest jednym z najgorszych golkiperów w Bundeslidze. Zaufania do niego nie ma także Jacek Laskowski, znany komentator. W podcaście Wojewódzki&Kędzierski na pytanie o najbardziej przereklamowanego kadrowicza wskazał właśnie na Grabarę.

– Wydaje mi się, że Kamil Grabara. Fajnie się zaczynał, chłopak z Rudy Śląskiej, miasta mojej obecnej dziewczyny. Natomiast nie mam do niego zaufania jako do piłkarza. Ma wielką pewność siebie, natomiast nie widzę, by jeszcze to udowadniał na boisku w ważnych momentach – powiedział Jacek Laskowski w podcaście Wojewódzki&Kędzierski.

Grabara w tym sezonie rozegrał 32 mecze w rozgrywkach ligowych. Zachował tylko trzy czyste konta i stracił aż 66 goli. Wolfsburg jest o krok od spadku z Bundesligi. Niewykluczone, że jeśli spadną, to Grabara w nadchodzące lato zmieni otoczenie.