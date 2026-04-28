Michał Probierz przerwał milczenie. Jasne słowa o powrocie

22:35, 28. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy

Michał Probierz zabrał głos na temat swojej przyszłości trenerskiej. W rozmowie dla Kanału Sportowego były selekcjoner Polski jasno odniósł się do powrotu na ławkę.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz szczerze o przyszłości. Tego nikt się nie spodziewał

Michał Probierz ponownie pojawił się w przestrzeni medialnej. Po długiej ciszy doświadczony trener odniósł się do swojej sytuacji zawodowej. Były selekcjoner reprezentacji Polski był gościem Kanału Sportowego, gdzie został zapytany o ewentualny powrót do pracy trenerskiej.

Szkoleniowiec przyznał wprost, że nie odczuwa szczególnej tęsknoty za codzienną pracą na ławce. Jak podkreślił, zawód trenera rządzi się swoimi prawami i wszystko zależy od konkretnych ofert. – Nasz zawód jest taki, że nie ma co tęsknić. Albo nas zatrudniają, albo nie – powiedział 53-latek.

Probierz zaznaczył, że przez dwie dekady pracował regularnie i dzisiaj czuje się spełniony zawodowo. Dodał również, że obecna przerwa od pracy to dla niego nowe doświadczenie. – Pierwszy raz w karierze 10 miesięcy nie pracuję i mam inne perspektywy, ale nie mam z tym problemu – przyznał trener.

Były selekcjoner ujawnił także, że prowadził rozmowy z różnymi podmiotami. W każdym razie nie zakończyły się one podpisaniem kontraktu. – Jestem już zbyt doświadczonym trenerem, aby mieć oczekiwania. Raz było bliżej, raz dalej – stwierdził Probierz.

W trakcie rozmowy pojawił się również wątek potencjalnego objęcia reprezentacji Kazachstanu. Trener nie chciał jednak zdradzać szczegółów. – To jest długi temat. Nie na rozmowę w mediach – skomentował krótko.

Obecnie szkoleniowiec skupia się na życiu prywatnym. Spędza więcej czasu z rodziną, a także regularnie ogląda mecze. Zarówno PKO BP Ekstraklasy, jak i rozgrywek młodzieżowych. Często pojawia się też na spotkaniach Jagiellonii Białystok, z którą pozostaje związany miejscem zamieszkania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości