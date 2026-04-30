Urban powoła debiutanta?! Za granicą robi furorę, strzelając gola za golem

13:25, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt

Reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca zagra dwa mecze towarzyskie. Z informacji dziennika Fakt wynika, że Jan Urban może powołać debiutanta. Z orzełkiem na piersi po raz pierwszy w karierze może zagrać Mateusz Żukowski

Jan Urban
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Żukowski pod lupą Jana Urbana! Możliwe powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Kibicom pozostaje więc czekać na kolejne mecze o punkty do września, gdy wystartuje Liga Narodów. Wcześniej będą mogli zobaczyć w akcji Biało-Czerwonych podczas dwóch spotkań towarzyskich. 3 czerwca podopieczni Jana Urbana zagrają z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka dni wcześniej (31 maja) zmierzą się z Ukrainą.

Z racji faktu, że będą to mecze towarzyskie, Jan Urban może zdecydować się na niespodzianki w powołaniach. Z informacji dziennika Fakt, wynika, że w kadrze może znaleźć się Mateusz Żukowski. 24-latek robi furorę na zapleczu Bundesligi, strzelając gola za golem.

W obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie 17 bramek w 18 ligowych meczach. Na ten moment jest liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi. Dla porównania Żukowski zagrał dla Magdeburga 18 spotkań, a drugi w rankingu Noel Futkeu z Greuther Furth zdobył 16 goli w 31 meczach. Polak ma na swoim koncie hat-tricka oraz cztery dublety i sześć pojedynczych trafień.

Forma napastnika została zauważona przez selekcjonera reprezentacji Polski. Źródło przekonuje, że sztab szkoleniowy uważnie go obserwuje. Gdyby zdecydowano się na powołanie 24-latka, byłby to dla niego debiut z orzełkiem na piersi w dorosłej kadrze. W przeszłości cztery razy zagrał w młodzieżowej kadrze U21.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości