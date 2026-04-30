Urban powoła debiutanta?! Za granicą robi furorę, strzelając gola za golem

Reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca zagra dwa mecze towarzyskie. Z informacji dziennika Fakt wynika, że Jan Urban może powołać debiutanta. Z orzełkiem na piersi po raz pierwszy w karierze może zagrać Mateusz Żukowski

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Żukowski pod lupą Jana Urbana! Możliwe powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Kibicom pozostaje więc czekać na kolejne mecze o punkty do września, gdy wystartuje Liga Narodów. Wcześniej będą mogli zobaczyć w akcji Biało-Czerwonych podczas dwóch spotkań towarzyskich. 3 czerwca podopieczni Jana Urbana zagrają z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka dni wcześniej (31 maja) zmierzą się z Ukrainą.

Z racji faktu, że będą to mecze towarzyskie, Jan Urban może zdecydować się na niespodzianki w powołaniach. Z informacji dziennika Fakt, wynika, że w kadrze może znaleźć się Mateusz Żukowski. 24-latek robi furorę na zapleczu Bundesligi, strzelając gola za golem.

W obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie 17 bramek w 18 ligowych meczach. Na ten moment jest liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi. Dla porównania Żukowski zagrał dla Magdeburga 18 spotkań, a drugi w rankingu Noel Futkeu z Greuther Furth zdobył 16 goli w 31 meczach. Polak ma na swoim koncie hat-tricka oraz cztery dublety i sześć pojedynczych trafień.

Forma napastnika została zauważona przez selekcjonera reprezentacji Polski. Źródło przekonuje, że sztab szkoleniowy uważnie go obserwuje. Gdyby zdecydowano się na powołanie 24-latka, byłby to dla niego debiut z orzełkiem na piersi w dorosłej kadrze. W przeszłości cztery razy zagrał w młodzieżowej kadrze U21.