Lewandowski zdecydował. Chodzi o przyszłość w reprezentacji Polski

"Nie ma planu, aby żegnać się z reprezentacją Polski w czerwcu" - przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego w kadrze. To dobre informacje, gdyż po barażach spekulowano o takim scenariuszu.

Robert Lewandowski

Lewandowski coraz bliżej pozostania w kadrze

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo trudny moment. Pierwszy raz od 12 lat Biało-Czerwoni wielki turniej obejrzą bowiem w telewizji. Brak kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej zmusza więc do zmiany planów i zmian w kadrze. Po porażce ze Szwecją momentalnie rozpoczęły się spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego w zespole narodowym. Wielu uważało, że Polak pożegna się podczas najbliższej okazji i zakończy piękną reprezentacyjną karierę.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, jednak nic bardziej mylnego. Zdaniem dziennikarza, Robert Lewandowski nie ma w planach zakończenia reprezentacyjnej kariery podczas czerwcowego zgrupowania kadry. Reprezentacja rozegra wówczas dwa mecze towarzyskie. Rywalami będzie Nigeria oraz najprawdopodobniej Ukraina. Taki ruch kapitana kadry może oznaczać pozostanie w drużynie narodowej na kolejny cykl eliminacyjny, tym razem do Euro 2028.

Robert Lewandowski w tym roku będzie mieć 38 lat. Wraz z końcem czerwca wygasa jego kontraktu w FC Barcelonie, a przyszłość nie jest pewna. Z pewnością jednak to nadal najlepszy polski napastnik. W dotychczasowej karierze rozegrał 165 spotkań w narodowych barwach i zdobył 89 goli. W reprezentacji Polski debiutował w 2008 roku, a więc 18 lat temu.

