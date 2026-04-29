Polska zagra nie tylko z Nigerią. Oto drugi rywal podczas najbliższego zgrupowania

18:26, 29. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Reprezentacja Polski poznała swojego drugiego rywala podczas najbliższego zgrupowania. 31 maja kadra ma zagrać z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu, o czym poinformował Przegląd Sportowy Onet.

Jan Urban
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski niestety nie będzie brać udziału w zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Biało-Czerwoni odpadli bowiem w finale baraży ze Szwecją po wielkim boju. To oznacza, że pierwszy raz od 12 lat nasza kadra obejrzy wielki turniej w telewizji.

Naturalnie jednak zanim rozpoczną się mistrzostwa, rozegrane zostaną mecze towarzyskie. Dla nas nie będą one miały jednak większego znaczenia, bowiem nie przygotowujemy się do mundialu. Niemniej i tak fani wyczekują ich aby ponownie zobaczyć w akcji zespół Jana Urbana. Do tej pory potwierdzono, że 3 czerwca zagramy z Nigerią na PGE Narodowym. Teraz z kolei według informacji „Przeglądu Sportowego Onet”, osiągnięto porozumienie z Ukrainą ws. meczu 31 maja. Starcie to ma zostać rozegrane na stadionie we Wrocławiu.

To z pewnością bardzo ciekawy wybór z kilku względów. Pierwotnie bowiem mówiło się o Kosowie, ale według medialnych doniesień w trakcie negocjacji pojawiły się nieścisłości. Dlatego też wybrano drużynę naszego sąsiada, która także nie jedzie na mundial do Ameryki Północnej. Poza tym Wrocław to miasto, które jest jedną z najliczniejszych metropolii zamieszkanych w Polsce przez Ukraińców.

